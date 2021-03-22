人大常委會3月29、30日開會　法工委：將修改基本法附件一、二

全國人大月初高票通過《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，其中訂明第七屆立法會議員增至90人，特首入閘門檻亦進一步提高。全國人大常委譚耀宗今天（22日）接受傳媒查詢時表示，人大常委會將於下周一（29日）及周二（30日）召開會議，議程包括審議修改《基本法》附件一及二。
有傳人大常委會將於4月11日至12日召開多一次會議，屆時才正式通過修改基本法附件的安排，譚耀宗接受《01》查詢時表示，他未有聽聞四月初會開會，自己也想知消息是否權威。
新華社晚上發稿，全國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉表示，今天（22日）下午召開的十三屆全國人大常委會第八十八次委員長會議決定，全國人大常委會第二十七次會議將於3月29日至30日在北京舉行，會議將提請修改《基本法》附件一、二的建議。
法工委發言人：貫徹落實人大決定的重要舉措及實際行動
新華社晚上發稿，全國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉表示，今天（22日）下午召開的十三屆全國人大常委會第八十八次委員長會議決定，全國人大常委會第二十七次會議將於3月29日至30日在北京舉行，並建議此次常委會會議按照法定程序審議全國人民代表大會常務委員會委員長會議關於提請審議《中華人民共和國香港特別行政區基本法附件一香港特別行政區行政長官的產生辦法（修訂草案）》的議案，以及全國人民代表大會常務委員會委員長會議關於提請審議《中華人民共和國香港特別行政區基本法附件二香港特別行政區立法會的產生辦法和表決程序（修訂草案）》的議案。
臧鐵偉指，這是全國人大常委會貫徹落實第十三屆全國人民代表大會第四次會議精神、行使全國人民代表大會授予的相關立法職權的重要舉措和實際行動，對於堅持和完善「一國兩制」制度體系，維護憲法和香港基本法確定的香港特別行政區憲制秩序，完善香港特別行政區選舉制度，推動適合香港實際情況的民主政治制度發展，確保香港長治久安和長期繁榮穩定，維護國家主權、安全、發展利益，都具有重要意義。