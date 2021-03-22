人大常委會3月29、30日開會　法工委：將修改基本法附件一、二

全國人大月初高票通過《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，其中訂明第七屆立法會議員增至90人，特首入閘門檻亦進一步提高。全國人大常委譚耀宗今天（22日）接受傳媒查詢時表示，人大常委會將於下周一（29日）及周二（30日）召開會議，議程包括審議修改《基本法》附件一及二。

有傳人大常委會將於4月11日至12日召開多一次會議，屆時才正式通過修改基本法附件的安排，譚耀宗接受《01》查詢時表示，他未有聽聞四月初會開會，自己也想知消息是否權威。

新華社晚上發稿，全國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉表示，今天（22日）下午召開的十三屆全國人大常委會第八十八次委員長會議決定，全國人大常委會第二十七次會議將於3月29日至30日在北京舉行，會議將提請修改《基本法》附件一、二的建議。