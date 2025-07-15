澳門12名立法會參選人被DQ　包括現任議員林宇滔被指不擁護基本法

澳門第八屆立法會選舉9月14日舉行，當地選舉管理委員會主席盛銳敏今日（15日）宣布12名立法會參選人不符合候選人資格，解釋是按照維護國家安全委員會致送選管會的審查意見書而作的決定。



12人分別是「澳門創建民生力量」 6名候選人，以及「傳新力量」全數6名候選人，他們被認為不擁護《基本法》，不效忠澳門特區，故作出的決定，其中一人是現任立法會議員林宇滔。林宇滔回應說很突然，也問心無愧，相信「陽光總在風雨後」。



澳門「傳新力量」 候選名單，現屆立法會議員林宇滔（右三）(傳新力量提供相片)

澳門12名立法會參選人被DQ 包括現任議員林宇滔

12名被裁定不符參選立法會資格的，包括「澳門創建民生力量」7人候選名單中的6人，分別是黃德來、梁小玉、謝明霖、周志輝、魏家鳯、馮啓豪，以及「傳新力量」全數6人候選名單，分別是林宇滔、甄慶悅、謝伊琪、蕭盈榮、陳俊明、張奕聰。林宇滔早前受訪時指，民間有不滿卻不能發聲，盼新政府有胸襟包容多元意見。

選舉管理委員會指他們不擁護《基本法》，不效忠中華人民共和國澳門特別行政區，按照《立法會選舉法》的規定，對上述候選人作出不符合候選人資格的決定。 「澳門創建民生力量」候選名單中餘下一名候選人康慧儀則決定退選。

林宇滔。（Ron Lam FB）

林宇滔在Facebook回應被DQ。（Ron Lam FB）

林宇滔在社交平台Facebook撰文感謝關心，形容自己沒有收到任何DQ通知，只是與市民一起看新聞直播時才知道，「很突然，但我很坦然，也問心無愧，對澳門的初心也不會變，我更相信陽光總在風雨後」，稱抱歉不能繼續為市民服務，衷心感謝一直陪他服務澳門的伙伴。