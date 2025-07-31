林世雄八月出任港大碩士論文導師　離開官場後亦在科大執教鞭

林世雄去年12月被免去運輸及物流局局長職務後，今年5月已經找到新工作，獲聘為科技大學兼任教授，執教土木及環境工程學系相關課程。前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會今日（31日）再公布，林世雄明天（8月1日）起再獲聘在香港大學擔任碩士課程論文導師。



運輸及物流局局長林世雄（黃浩謙攝）

林世雄兼教科技大學、香港大學

諮詢委員會早前已同意林世雄5月1日起出任科技大學兼任教授，今日再公布（31日）同意林世雄8月1日出任香港大學碩士課程論文導師。委員會認為今次聘任不影響政府運作，亦不會引致利益輸送或公眾負面觀感。

林世雄於去年12月4日被免去運輸及物流局局長職務。（黃浩謙攝）

委員會指林世雄工作不會引起負面公眾觀感

林世雄離職政府後的工作前提，需遵守五項規限，包括不得代表他人處理涉政府訴訟；禁止參與有關政府事宜游說；不可競投運輸及物流局等五部門合約或提供顧問服務；禁用任內獲取的機密資料；授課內容不得含令政府尷尬內容。

委員會指，林世雄遵循建議的若干規限下，離職後擬擔任的工作不會構成任何潛在的利益衝突，亦不預期有關工作會引起負面公眾觀感。