食肆寒冬｜陳茂波料上季食肆總收益升　惟目前仍受較大壓力

餐飲業寒冬，財政司司長陳茂波今日（3日）預告本周將公布的第二季食肆總收益會輕微上升，形容零售和餐飲等行業經營呈穩住的跡象，但不能否認它們目前仍然受到較大的壓力，期待業界推陳出新帶來新的增量。他透露政府會積極研究進一步拆牆鬆綁，為本港增添更多地區經濟的活力。



政府宣傳片 （政府提供）

球賽、演唱會帶動本港消費及旅遊業

陳茂波在網誌提到本港舉行多項盛事，成為國際活動重要場地，例如近期啟德體育園兩場足球賽吸引近10萬人次球迷入場，主場館啟用後已逾100萬人次入場，20多場演唱會吸75萬名觀眾人次，五成以上為旅客，有助帶動本港消費及旅遊業。

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他說支持業界積極創新，如文化IP及本地企業聯乘推廣、酒店聯同電車推出車上餐飲等。政府亦會繼續辦盛事，年底會舉行的全運會及美酒佳餚巡禮，吸引海內外旅客；貿發局推出「香港好物節」，在內地電商平台推260品牌逾500好物，並辦培訓助港商在跨境電商運作與營銷的知識。

陳茂波主持記者會公布《香港營商環境報告：一國兩制 獨特優勢》。 （政府提供）

陳茂波：研拆牆鬆綁增地區經濟活力

陳茂波希望將香港優勢發揮更好，尤其將維港海濱更好呈現，帶動經濟協同效應。政府與業界攜手，創造更多消費機遇，提供新穎體驗，為旅客及市民帶來更多精彩的盛事活動和消費選擇。他說政府會積極研究進一步拆牆鬆綁，為本港增添更多地區經濟的活力。

可以說，住宅物業市場趨穩、金融市場蓬勃，加上經濟穩步向好、打工仔收入實質增加，會為本地消費帶來支持。 財政司司長陳茂波

他又回顧樓市方面，住宅樓價靠穩，租金強韌，第二季每月平均成交增至5,600宗，按季升37%；負資產宗數回落7%至3.7萬多宗。經濟轉型期間，他承諾加強就業支援及再培訓，協助受影響群體。