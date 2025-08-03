施政報告諮詢會｜學生不滿削津貼　李家超：精準扶貧唔剩係畀錢

新一份《施政報告》下月發表，行政長官李家超今日（3日）到元朗官立中學參加第二場《施政報告》地區諮詢會聽意見，當局早前已揀選參加者。李家超會後表示，今年施政報告諮詢舉辦超過40場諮詢會，在網站、社交媒體、電話熱線共收到超過5500份，比去年同期多了10%。他說地區諮詢會是施政報告諮詢的重要部分，參加者來自各個界別，關注議題廣泛，包括土地房屋、交通運輸、社會福利等，提出的建議對制定政策、判斷資源運用優次很有幫助。



李家超分享三點體會，第一，市民普遍認同政府勇於改革，解決多年的老大難問題。包括解決網約車合法化問題，很多市民鼓勵政府繼續努力，也提及香港在很多國際排名上上升。第二，政策要宏觀、微觀兼備。他指，制定政策時要平衡利弊，多做解說，令市民有認同感、獲得感。第三，社會重視北都發展，要提速提效發展，認同北都是未來發展新引擎。



8月3日，行政長官李家超出席第二場施政報告地區諮詢會後，會見傳媒。（林子明攝）

李家超會後說，香港經歷多次經濟轉型，不能逆轉，也是打贏競爭對手的必經之路，經濟轉型的路上，有的人跑得快、有的人需要扶著一起走，香港人有能力，加上國家支持，只要求進求變，就能發展更好，政府會制定政策創造機遇，帶領社會乘風破浪。

李家超表示，全職僱員每月就業收入中位數達到25000元；第二季私人消費開支回復溫和增長，按年上升9%；全球投資者對香港的信心上升，境外來港公司接近1萬間，創歷史新高等反映政策方向正確。

8月3日，行政長官李家超到元朗官立中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

李家超盼多聽少講

李家超在地區諮詢會率先發言，他表示非常感謝大家來到第二次諮詢會，因無論政府政策、意願如何良好，最重要在於執行情況，落地時市民覺得如何。他重申會多聽少講，希望大家毫無保留將意見告訴政府。

8月3日，行政長官李家超到元朗官立中學出席第二場施政報告地區諮詢會，市民劉小姐關注屯門龍鼓灘填海計劃。（直播截圖)

屯門填海被批虧欠居民 區內厭惡設施多、交通擠塞

市民劉小姐表示關注屯門龍鼓灘填海計劃，他說區內多厭惡設施，重型車輛很多，意外頻生，交通不時擠塞，居民無路可行，影響屯門西居民，「我覺得政府虧欠咗嗰度居民」，希望政府率先搞好交通配套，例如行車天橋。

從事高端人才招聘的王小姐關注搶人才，懷疑香港有否競爭力留下高端人才，她指，近年很多企業搬離香港，最終會令高端人才離開香港，希望香港有高端職位可以留住他們。

從事基層慈善組織的王先生關注推廣國民教育，希望考慮在社區設置文化推廣中心，恆常化國民教育活動；機場城市拓展和新市鎮計劃方面，希望東涌的發展配套設施和計劃同步發展，提高交通運輸系統的效率。

8月3日，行政長官李家超到元朗官立中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

市民葉先生表示，香港體育場地不足，建議政府以分區方式揀選學校體育場地，由政府補貼管理及維修吸引學校參加。他又指，業主立案法團和物管糾紛不止，政府有責任檢討第344章建築物管理條例有否改善空間；他又提到國安法實施後由治即興，更換多名局長後得到普遍讚賞，希望政府繼續精益求精，不賣人情，不怕大財閥，以人民服務為己任。

中學生不滿財赤削減學生津貼

元朗鄉事派代表梁先生表示，希望政府和市民「Work together（同行）」，舉例天后誕曾首次加入警方提防騙子吉祥物「提子」元素，希望元朗地區活動有更多政府支持，貢獻社會。

8月3日，行政長官李家超到元朗官立中學出席第二場施政報告地區諮詢會。粉嶺中學生毛小姐不滿財赤之下政府削減中小學及幼稚園2500元的學生津貼。（直播截圖）

粉嶺中學生毛小姐表示，財赤之下政府削減中小學及幼稚園2500元的學生津貼等，現時學校的課外活動亦改為要收錢，形容很多同學都放棄課外活動，擔心學生未能達到多元發展，希望政府在青年發展也投放大量資源，平衡青年發展和學校資助。

一名將軍澳日出康城居民表示，當區社區設施欠缺，希望盡快落成；將軍澳交通方面，日出康城的鐵路班次有否更多，長遠會否有其他交通工具。

8月3日，行政長官李家超到元朗官立中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

李家超回應填海：居民的生活、日常配套都重要

李家超綜合回應說，發言代表提及的問題都與其自身息息相關，很感謝梁先生提出 「Work together（同行）」，和他的施政理念「同為香港開新篇」完全一致，香港是共同家園，作為行政長官他是責無旁貸要努力，也要750萬人一齊努力為香港。

針對屯門西、將軍澳等發展建議，李家超強調發展重要，但居民的生活、日常配套都重要。人才引入方面，李家超指，香港經濟競爭力在過去兩年升級，大政策方向是對的，但在細節方面要做得更好，吸引很多外國、內地公司來港方面，會繼續努力。

8月3日，行政長官李家超到元朗官立中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

有居於東涌的學生表示，希望政府在中小學提供更多學習中文的支援予非華裔學生，有助青年人未來就業。他說，以他所知，非華裔學生即使有在GCSC考取好成績，他們的中文水平亦未必足夠本地企業的需求。他又希望加強非華裔學生在校學習普通話的支援。

有市民表示，回歸28年終於見到一個強勢、謙卑、執行力強的政府。他提到精準扶貧的問題，指慘案發生無非在幾個月份，分別是過年前的一、二月份，一般有人解決不到經濟問題；另外是過年後的四月份，因要找工作，但找不到；以及7月份天氣較熱，人較煩燥，容易做出過激行為。他說，有關精準扶貧知道這個時間節點，扶貧的錢要到位。

8月3日，行政長官李家超到元朗官立中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

大埔北分區委員會成員、民建聯羅志平說，大埔區內有幼稚園因收生不足而結業，希望政府將教師比例由1到11，降至10或者9，讓學生質素提升，他提別提到近排有較多SEN的學生。

市民董小姐提到在香港整體發展上結合沙田體育文化的建議，指香港要鞏固作為盛事之都的地位，離不開要在各區整合資源，以及發展地區特色，認為普及運動不單止幫到市民提升健康，更可帶動盛事經濟，令全城活力起來。她提出以沙田作為試點，打造一個水陸聯通的體育生態園。

8月3日，行政長官李家超到元朗官立中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

一名屯門區升中六的學生關注受嚴重心理健康影響的青少年。她說香港青年人患心理健康疾病的人數愈來愈多，她指政府有家校合作等政策幫年青人，但青年人出於對政府沒有足夠的信任、或政府政策未能直接幫助他們，而未有用資源。她提議政府設立援助金，每月支援他們的日常生活支出。

大埔社區建設委員會成員徐先生希望政府活化閒置土地與設施。葵青區青年發展委員會成員馬先生說，希望政府幫助少數族裔投身社會工作。市民何先生說，北部都會區發展如火如荼，希望政府利用北都，發展高產業的行業，做到南金融，北科技。

有註冊社工表示，政府在打擊毒品方面不違餘力，提到戒毒人士在戒毒服務上的需要是他們重新融入社會的重要一環。他提到這類人士普遍學歷較低，在尋找工作上有一定困難，期望政府技能進修資助等。

8月3日，行政長官李家超到元朗官立中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

李家超談精準扶貧：我哋唔剩係畀錢，要啲錢到位

對於有參加者少數族裔如何共同發展方面，李家超表示少數族裔在其心目中是家庭裡的「大部分」，一定要在發展方面，希望幫助他們融入社會整體發展，培育方面同意有特殊措施幫助大家，故多年來投入很多資源，協助少數族裔學習，亦不斷每年聽意見後改善，上任以來亦加大少數族裔中心，又成立關愛隊推展服務，希望繼續努力。

另一方面，李家超談及精準扶貧理念，形容與施政理念「以結果為目標」同樣重要，以往重視有津貼讓大家申請，「但係落唔落到地呢？」故他建議先找最有需要的人提供幫助，確保資源最到位，「我哋唔剩係畀錢，要啲錢到位」，做政策有如打開大動脈，政策落地就像微絲血管，靠關愛隊等地區代表向政府反映意見，例如何處發展旅遊最好，我喺政府好想任督二脈打通，做政策要宏觀，但微觀落地。

8月3日，行政長官李家超到元朗官立中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

屯門市民盼努力發展鄉村藝術旅遊

諮詢會到了分組討論環節，主題是土地房屋、文創產業、法律服務。屯門區曾先生表示，國內文創產業豐富，不少鄉郊建築物會改建為文創商店、藝術展區等，希望政府努力發展香港的鄉村藝術旅遊，達到無處不旅遊的目標。

馬先生表示，政府會推出非遺傳承人的制度，詢問會否和內地一齊訂立一套制度，若在內地考取到資格，香港就豁免考核，以簡化非遺認定人的程序；下一年非遺月可否推廣成盛事，例如設國際論壇。

徐先生關注政府會否就大力發展粵劇、廣東歌；葉先生關注傳統企業和地區經濟發展，加強地區富有香港特色的行業，例如飲食文化上，希望政府有更多推廣。

8月3日，行政長官李家超到元朗官立中學出席第二場施政報告地區諮詢會，圖為離島區代表發言。（直播截圖）

有市民倡東涌建設第二個啟德體育園

有市民關注，政府能否做中醫藥博物館，拍中醫藥電影；大嶼山鍾女士表示，東涌興建大型表演場地上，希望政府能和本地大型企業合作，加快建設速度，建設第二個啟德體育園。

李家超表示感謝意見，稱若要發展主題旅遊，需要有場地、人才、資源、內涵、政策配合，例如中醫都是文化推廣的一部分。他又強調，推廣非遺需要地區人才發揮力量。

中小企關注中小企資金困境 銀行對放寬政策取態有差異

另外，市民葉先生關注EMPF（積金易）問題，例如每個月提交資料次數、平台沒有有效的投訴機制。中小企的資金困境上，雖然金管局有放寬政策，但銀行實際取態有差異，希望政府和機構之間達成共識。

有市民希望政府在大灣區設關愛隊

市民鄧先生表示，希望政府加強市民對於數碼化的接受程度，提升施政效率。市民李先生希望政府可以資助更多非政府組織、關愛隊訓練長者數碼化能力；安老服務方面，李先生希望撥出更多資源給關愛隊，又提到現時很多長者去大灣區養老，希望政府在大灣區都設有關愛隊。

8月3日，行政長官李家超到元朗官立中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

網約車監管受關注

從業金融的何小姐關注網約車監管，指平台既要提供服務，又要做自我監管，例如司機資質的審核、扣車費的流程等，詢問政府會否讓有能力的初創企業去做相關研發。她又指，在港中資企業需要將數據送回國內運算，再返回香港時，但數據出境受限，詢問創新科技及工業局局長孫東會提供什麼資源解決。

8月3日，行政長官李家超到元朗官立中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

李家超：香港數碼應用「唔係高嘅起步點」

李家超表示，數碼應用方面，他同意香港目前處於「唔係高嘅起步點」，要加強數碼應用，包括安老服務等，希望與大家一起努力繼續做。他又指，數據過河很重要，涉及到北都的高端科技發展。

8月3日，行政長官李家超到元朗官立中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

7月27日，行政長官李家超到紅磡灣馬頭涌官立小學出席第一場施政報告地區諮詢會。（政府新聞處）

李家超7月27日出席第一場施政報告地區諮詢會。他當日指地區諮詢才真正看到狀況，無論甚麼領域都樂意去聽。