施政報告諮詢會｜學生不滿削津貼 李家超：精準扶貧唔剩係畀錢
新一份《施政報告》下月發表，行政長官李家超今日（3日）到元朗官立中學參加第二場《施政報告》地區諮詢會聽意見，當局早前已揀選參加者。李家超會後表示，今年施政報告諮詢舉辦超過40場諮詢會，在網站、社交媒體、電話熱線共收到超過5500份，比去年同期多了10%。他說地區諮詢會是施政報告諮詢的重要部分，參加者來自各個界別，關注議題廣泛，包括土地房屋、交通運輸、社會福利等，提出的建議對制定政策、判斷資源運用優次很有幫助。
李家超分享三點體會，第一，市民普遍認同政府勇於改革，解決多年的老大難問題。包括解決網約車合法化問題，很多市民鼓勵政府繼續努力，也提及香港在很多國際排名上上升。第二，政策要宏觀、微觀兼備。他指，制定政策時要平衡利弊，多做解說，令市民有認同感、獲得感。第三，社會重視北都發展，要提速提效發展，認同北都是未來發展新引擎。
李家超會後說，香港經歷多次經濟轉型，不能逆轉，也是打贏競爭對手的必經之路，經濟轉型的路上，有的人跑得快、有的人需要扶著一起走，香港人有能力，加上國家支持，只要求進求變，就能發展更好，政府會制定政策創造機遇，帶領社會乘風破浪。
李家超表示，全職僱員每月就業收入中位數達到25000元；第二季私人消費開支回復溫和增長，按年上升9%；全球投資者對香港的信心上升，境外來港公司接近1萬間，創歷史新高等反映政策方向正確。
李家超盼多聽少講
李家超在地區諮詢會率先發言，他表示非常感謝大家來到第二次諮詢會，因無論政府政策、意願如何良好，最重要在於執行情況，落地時市民覺得如何。他重申會多聽少講，希望大家毫無保留將意見告訴政府。
屯門填海被批虧欠居民 區內厭惡設施多、交通擠塞
市民劉小姐表示關注屯門龍鼓灘填海計劃，他說區內多厭惡設施，重型車輛很多，意外頻生，交通不時擠塞，居民無路可行，影響屯門西居民，「我覺得政府虧欠咗嗰度居民」，希望政府率先搞好交通配套，例如行車天橋。
從事高端人才招聘的王小姐關注搶人才，懷疑香港有否競爭力留下高端人才，她指，近年很多企業搬離香港，最終會令高端人才離開香港，希望香港有高端職位可以留住他們。
從事基層慈善組織的王先生關注推廣國民教育，希望考慮在社區設置文化推廣中心，恆常化國民教育活動；機場城市拓展和新市鎮計劃方面，希望東涌的發展配套設施和計劃同步發展，提高交通運輸系統的效率。
市民葉先生表示，香港體育場地不足，建議政府以分區方式揀選學校體育場地，由政府補貼管理及維修吸引學校參加。他又指，業主立案法團和物管糾紛不止，政府有責任檢討第344章建築物管理條例有否改善空間；他又提到國安法實施後由治即興，更換多名局長後得到普遍讚賞，希望政府繼續精益求精，不賣人情，不怕大財閥，以人民服務為己任。
中學生不滿財赤削減學生津貼
元朗鄉事派代表梁先生表示，希望政府和市民「Work together（同行）」，舉例天后誕曾首次加入警方提防騙子吉祥物「提子」元素，希望元朗地區活動有更多政府支持，貢獻社會。
粉嶺中學生毛小姐表示，財赤之下政府削減中小學及幼稚園2500元的學生津貼等，現時學校的課外活動亦改為要收錢，形容很多同學都放棄課外活動，擔心學生未能達到多元發展，希望政府在青年發展也投放大量資源，平衡青年發展和學校資助。
一名將軍澳日出康城居民表示，當區社區設施欠缺，希望盡快落成；將軍澳交通方面，日出康城的鐵路班次有否更多，長遠會否有其他交通工具。
李家超回應填海：居民的生活、日常配套都重要
李家超綜合回應說，發言代表提及的問題都與其自身息息相關，很感謝梁先生提出 「Work together（同行）」，和他的施政理念「同為香港開新篇」完全一致，香港是共同家園，作為行政長官他是責無旁貸要努力，也要750萬人一齊努力為香港。
針對屯門西、將軍澳等發展建議，李家超強調發展重要，但居民的生活、日常配套都重要。人才引入方面，李家超指，香港經濟競爭力在過去兩年升級，大政策方向是對的，但在細節方面要做得更好，吸引很多外國、內地公司來港方面，會繼續努力。
有居於東涌的學生表示，希望政府在中小學提供更多學習中文的支援予非華裔學生，有助青年人未來就業。他說，以他所知，非華裔學生即使有在GCSC考取好成績，他們的中文水平亦未必足夠本地企業的需求。他又希望加強非華裔學生在校學習普通話的支援。
有市民表示，回歸28年終於見到一個強勢、謙卑、執行力強的政府。他提到精準扶貧的問題，指慘案發生無非在幾個月份，分別是過年前的一、二月份，一般有人解決不到經濟問題；另外是過年後的四月份，因要找工作，但找不到；以及7月份天氣較熱，人較煩燥，容易做出過激行為。他說，有關精準扶貧知道這個時間節點，扶貧的錢要到位。
大埔北分區委員會成員、民建聯羅志平說，大埔區內有幼稚園因收生不足而結業，希望政府將教師比例由1到11，降至10或者9，讓學生質素提升，他提別提到近排有較多SEN的學生。
市民董小姐提到在香港整體發展上結合沙田體育文化的建議，指香港要鞏固作為盛事之都的地位，離不開要在各區整合資源，以及發展地區特色，認為普及運動不單止幫到市民提升健康，更可帶動盛事經濟，令全城活力起來。她提出以沙田作為試點，打造一個水陸聯通的體育生態園。
一名屯門區升中六的學生關注受嚴重心理健康影響的青少年。她說香港青年人患心理健康疾病的人數愈來愈多，她指政府有家校合作等政策幫年青人，但青年人出於對政府沒有足夠的信任、或政府政策未能直接幫助他們，而未有用資源。她提議政府設立援助金，每月支援他們的日常生活支出。
大埔社區建設委員會成員徐先生希望政府活化閒置土地與設施。葵青區青年發展委員會成員馬先生說，希望政府幫助少數族裔投身社會工作。市民何先生說，北部都會區發展如火如荼，希望政府利用北都，發展高產業的行業，做到南金融，北科技。
有註冊社工表示，政府在打擊毒品方面不違餘力，提到戒毒人士在戒毒服務上的需要是他們重新融入社會的重要一環。他提到這類人士普遍學歷較低，在尋找工作上有一定困難，期望政府技能進修資助等。
李家超談精準扶貧：我哋唔剩係畀錢，要啲錢到位
對於有參加者少數族裔如何共同發展方面，李家超表示少數族裔在其心目中是家庭裡的「大部分」，一定要在發展方面，希望幫助他們融入社會整體發展，培育方面同意有特殊措施幫助大家，故多年來投入很多資源，協助少數族裔學習，亦不斷每年聽意見後改善，上任以來亦加大少數族裔中心，又成立關愛隊推展服務，希望繼續努力。
另一方面，李家超談及精準扶貧理念，形容與施政理念「以結果為目標」同樣重要，以往重視有津貼讓大家申請，「但係落唔落到地呢？」故他建議先找最有需要的人提供幫助，確保資源最到位，「我哋唔剩係畀錢，要啲錢到位」，做政策有如打開大動脈，政策落地就像微絲血管，靠關愛隊等地區代表向政府反映意見，例如何處發展旅遊最好，我喺政府好想任督二脈打通，做政策要宏觀，但微觀落地。
屯門市民盼努力發展鄉村藝術旅遊
諮詢會到了分組討論環節，主題是土地房屋、文創產業、法律服務。屯門區曾先生表示，國內文創產業豐富，不少鄉郊建築物會改建為文創商店、藝術展區等，希望政府努力發展香港的鄉村藝術旅遊，達到無處不旅遊的目標。
馬先生表示，政府會推出非遺傳承人的制度，詢問會否和內地一齊訂立一套制度，若在內地考取到資格，香港就豁免考核，以簡化非遺認定人的程序；下一年非遺月可否推廣成盛事，例如設國際論壇。
徐先生關注政府會否就大力發展粵劇、廣東歌；葉先生關注傳統企業和地區經濟發展，加強地區富有香港特色的行業，例如飲食文化上，希望政府有更多推廣。
有市民倡東涌建設第二個啟德體育園
有市民關注，政府能否做中醫藥博物館，拍中醫藥電影；大嶼山鍾女士表示，東涌興建大型表演場地上，希望政府能和本地大型企業合作，加快建設速度，建設第二個啟德體育園。
李家超表示感謝意見，稱若要發展主題旅遊，需要有場地、人才、資源、內涵、政策配合，例如中醫都是文化推廣的一部分。他又強調，推廣非遺需要地區人才發揮力量。
中小企關注中小企資金困境 銀行對放寬政策取態有差異
另外，市民葉先生關注EMPF（積金易）問題，例如每個月提交資料次數、平台沒有有效的投訴機制。中小企的資金困境上，雖然金管局有放寬政策，但銀行實際取態有差異，希望政府和機構之間達成共識。
有市民希望政府在大灣區設關愛隊
市民鄧先生表示，希望政府加強市民對於數碼化的接受程度，提升施政效率。市民李先生希望政府可以資助更多非政府組織、關愛隊訓練長者數碼化能力；安老服務方面，李先生希望撥出更多資源給關愛隊，又提到現時很多長者去大灣區養老，希望政府在大灣區都設有關愛隊。
網約車監管受關注
從業金融的何小姐關注網約車監管，指平台既要提供服務，又要做自我監管，例如司機資質的審核、扣車費的流程等，詢問政府會否讓有能力的初創企業去做相關研發。她又指，在港中資企業需要將數據送回國內運算，再返回香港時，但數據出境受限，詢問創新科技及工業局局長孫東會提供什麼資源解決。
李家超：香港數碼應用「唔係高嘅起步點」
李家超表示，數碼應用方面，他同意香港目前處於「唔係高嘅起步點」，要加強數碼應用，包括安老服務等，希望與大家一起努力繼續做。他又指，數據過河很重要，涉及到北都的高端科技發展。
李家超7月27日出席第一場施政報告地區諮詢會。他當日指地區諮詢才真正看到狀況，無論甚麼領域都樂意去聽。