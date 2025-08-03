施政報告諮詢會｜張宇人稱太遲輸外勞致結業　李家超：要顧及就業

新一份《施政報告》下月發表，行政長官李家超今日（3日）到元朗官立中學參加第二場施政報告地區諮詢會聽意見。李家超會後被不點名問到行政會議成員張宇人日前指若香港及早輸入外勞或可避免餐飲業倒閉潮，令社會嘩然的言論，李表示經濟轉型期時某些行業更替，甚至有人轉工，都影響整體就業情況。



他強調在創造更多機遇、開拓新市場的同時，要顧及廣大勞工，「用較為精準的方法處理，既照顧不同行業需要，也要照顧整體勞工」。



8月3日，行政長官李家超到元朗官立中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（李家超Facebook）

8月3日，行政長官李家超出席第二場2025施政報告地區諮詢會後，會見傳媒。（政府新聞處）

李家超指經濟轉型 要照顧建造業等行業勞工

今年施政報告地區諮詢會落幕，李家超會後會見傳媒時，被問到最近有勞工界人士提到輸入外勞政策影響本地工人受僱，尤其是餐飲、零售方面，但同一時間，亦有商界人士說因為輸入外勞太遲，所以才導致出現結業現象，政府對這些意見有甚麼看法、有甚麼措施可以平衡勞資雙方的利益、如何改善輸入勞工政策？

李家超形容，民生問題是微觀問題，要對接宏觀發展政策，「要把餅做大」，讓大家生活得更好。他說會創造機遇、開拓新市場，亦要顧及廣大勞工，現時本港人口增長率不高，出現老齡化問題，為了保持勞動力確保經濟增長，需要為個別行業如建造業提供幫助。

8月3日，行政長官李家超出席第二場2025施政報告地區諮詢會後，會見傳媒。（林子明攝）

經濟轉型期需要不同人力，故某些行業更替，令一些勞工換工作，影響整體就業情況。不同環節要用較為精準的方法處理，要秉持原則，既照顧不同行業的需要，也要照顧整體勞工的問題。 行政長官李家超

8月3日，行政長官李家超到元朗官立中學，出席第二場2025施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

李家超冀政策局提升執行力

李家超又形容諮詢會上市民的問題「很直接」，因為源於日常生活，涉及醫療、教育、交通、社區設施等，強調意見非常重要。

8月3日，行政長官李家超出席第二場施政報告地區諮詢會後，會見傳媒。（林子明攝）

他指，政府15個局的工作很多涉及地區問題，例如基層醫療計劃的推進，成功將社會對醫療的觀念，從「重視治療」轉變為「重視預防」。他強調，市民是從日常生活中感受發展成果，舉例輪椅過馬路，交通燈改良等，希望各個部門提升執行能力，以結果為目標，「更重要的是市民希望解決什麼問題」。