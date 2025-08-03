全民運動日｜「雙陳」司長玩劍擊打乒乓球　宣傳全運日冀市民支持

康文署今（3日）舉辦一年一度的全民運動日，16位主要官員到各區體育館參加康體活動。其中政務司司長陳國基到馬鞍山體育館，玩虛擬遊戲，與全運會吉祥物「喜洋洋」進行劍擊對戰，又參加智能單車比賽；財政司司長陳茂波則到港島東體育館運動，與男童切磋乒乓球。兩人藉機宣傳全運會已啟動100日倒數，希望各界市民支持。



陳國基到馬鞍山體育館，以電子虛擬運動方式，與全運會吉祥物「喜洋洋」進行劍擊對戰。（陳國基Facebook圖片)

陳國基在3D模擬的香港單車館中參加智能單車比賽。（陳國基Facebook圖片)

陳國基今日下午到馬鞍山體育館參與、體驗多項新奇體育活動。他先以電子虛擬運動方式，與全運會吉祥物「喜洋洋」進行劍擊對戰；又在3D模擬的香港單車館中參加智能單車比賽。他在社交媒體撰文表示，現場所見，不論是大朋友還是小朋友，個個玩得不亦樂乎，非常開心盡興，彰顯全民運動的不凡魅力。

陳國基表示，第十五屆全運會還有不足100日就會拉開帷幕，香港的運動熱持續升溫，香港和粤澳市民以各種方式參與盛事的熱忱非常高漲，他在今日的「全民運動日」，深深感受到這種熱度，令人振奮。「體育可以強健體魄，可以傳遞快樂，更可以振奮精神、凝聚人心、融和文化。」

財政司司長陳茂波到港島東體育館參與活動，與男童切磋乒乓球。（陳茂波Facebook圖片）

財政司司長陳茂波到港島東體育館參與活動。（陳茂波Facebook圖片）

財政司司長陳茂波（右二）到港島東體育館參與活動。（陳茂波Facebook圖片）

財政司司長陳茂波今日到港島東體育館參與活動，與男童切磋乒乓球，「這也是我平常喜愛的運動之一。」他在社交媒體發文指，現場市民不論年紀，均十分開心投入，度過了輕鬆愉快的下午。

香港將於今年年底舉辦第十五屆全國運動會，現進入百日倒數階段。陳茂波表示，香港會聯同廣東省和澳門承辦好這項國家最高水平的體育盛事，希望巿民一起全力支持。

發展局局長甯漢豪今日到灣仔港灣道體育館，參加近年新興地壼運動，她的隊以一比零勝出。（發展局Facebook圖片）

發展局局長甯漢豪今日到灣仔港灣道體育館，參加近年新興地壼運動，她的隊以一比零勝出。（發展局Facebook圖片）

發展局局長甯漢豪今日到灣仔港灣道體育館出席「全民運動日」活動，先後參觀及試玩不同的運動。她與灣仔民政事務專員張雁伶及由灣仔區議員出任的活力專員組成紅組，與市民組成的黃組，進行地壺運動比賽。

地壼運動是香港近年新興的運動，玩法簡單，兩支隊伍分別投擲八個地壼，地壺成功到達得分區，便能獲得一分。最後局長與隊員合作下，以一比零小勝是次對賽。

署理環境及生態局局長黃淑嫻到香港仔體育館參與其中，試玩了保齡球、躲避盤及智能單車挑戰，藉此鼓勵不同年齡和能力的市民恆常做運動，傳遞勤做運動有益身心的訊息，一同享受運動樂趣，支持「日日運動半個鐘 健康快樂人輕鬆」。

署理環境及生態局局長黃淑嫻(中)到香港仔體育館參「全民運動日」，試玩了保齡球、躲避盤及智能單車挑戰。（環境及生態局Facebook圖片)

署理環境及生態局局長黃淑嫻到香港仔體育館參「全民運動日」，試玩了保齡球、躲避盤及智能單車挑戰。（環境及生態局Facebook圖片)