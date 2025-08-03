全民運動日2025｜有市民趁免費到九龍公園游泳　有人冀政府多宣傳

今日（3日）是全民運動日，康文署轄下指定場地將免費開放，並舉行一系列康體活動。多個游泳池免費開放，有市民專程到九龍公園游泳池游泳，希望政府多多宣傳活動詳情。



九龍公園游泳池。（蘇樂瑤攝）

九龍公園游泳池。（蘇樂瑤攝）

今早無須排隊等候進場

今早尖沙咀雨勢頗大，整個公園人流稀疏，連帶泳池也較少人入場。泳池早上第一節開放時段，未見有市民排長龍等待入場。在場職員在入閘口前招手，示意市民可以直接通過閘口，無須拍卡付款。

在場職員會在泳池的閘口前招手、示意市民可以直接通過閘口，無須拍卡付款。（蘇樂瑤攝）

在場職員會在泳池的閘口前招手、示意市民可以直接通過閘口，無須拍卡付款。（蘇樂瑤攝）

市民因免費入場專程到場

入場的楊小姐表示之前有游泳習慣，「但係因為大人（門票）唔係好平，所以可能少啲（游泳）」，特意趁今日是全民運動日能免費入場而來。她續指往年全民運動也有參與，認為以往人數較多，料可能因下雨及天氣影響，人流較少。

埸外貼有全民運動日海報。（蘇樂瑤攝）

泳池常客稱不知道今為全民運動日

陪同兒子上游泳課的蔡先生則表示不知道是全民運動日，指雖然全民運動日的宣傳多，但不清楚具體租場詳情，「好多時你都知道話被炒場嗰啲霸佔，所以你話有Special Offer （特別優惠）就更加難預約」。

退休的游女士不定期到泳池游泳，同樣不知道今日可免費入場，她認為當局宣傳不足夠，「 我睇電視又睇唔到（宣傳），我都唔知」。她認為當局多些宣傳，令更多人使用設施，避免造成資源浪費。