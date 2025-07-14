全民運動日｜24大設施8.3免費用　健身室＋泳池　附登記抽籤攻略

全民運動日2025｜康文署將於8月3日舉行「全民運動日2025」，屆時將開放多項康樂設施予市民免費使用，更會舉辦一系列免費康體活動及同樂活動，康樂設施將於7月17日起開放登記抽籤。《香港01》「好食玩飛」整合活動詳情及申請方法，即看內文了解！



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全民運動日｜康樂設施免費開放

「全民運動日2025」將於8月3日舉行，今年亦是香港首次與廣東省及澳門特別行政區共同承辦「第十五屆全國運動會」和「全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會」，因此今屆「全民運動日」以「全城齊運動 全民撐全運」為主題。

活動當日，康文署將開放24個康樂設施予市民免費使用，另外，全港十八區指定體育館亦會於當日舉辦一系列免費康體活動，重點推廣多項全運會和殘特奧會項目，如高爾夫球、擊劍、七人制欖球和鐵人三項等，也有健體閣、健康講座等體育示範及同樂項目。

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免費使用康樂設施：

【1】室內康樂設施

羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室、單車賽道



【2】戶外康樂設施：

網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、射箭場、高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）



【3】公眾游泳池

（不包括灣仔游泳池及因重建工程而暫停開放的九龍仔游泳池）



【4】水上活動中心艇隻

（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）



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全民運動日｜7.17日起開放登記抽籤 公眾游泳池無須申請

市民可以在7月17日起至7月23日，透過「SmartPLAY康體通」以個人方式提交抽籤申請，每份申請最多可包括3個選項，抽籤結果將於7月26日公布。

如有剩餘段節，未在抽籤中獲分派免費段節或未曾抽籤的市民，可於7月28日起透過SmartPLAY網頁、My SmartPLAY App、智能自助服務站或設置於各主要康樂場地的訂場處以「先到先得」方式預訂8月3日剩餘免費段節。

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公眾游泳池設施無須申請，名額先到先得。（康文署）

大部分康樂設施以1小時為一節，壁球場則以半小時為一節；射箭場以1.5小時分為一節及水上活動中心的艇隻以3小時為一節。公眾游泳池設施則無須申請，市民可於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。

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