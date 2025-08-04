急症室明年加價　新思維調查：五成殘疾及照顧者不諳醫療費減免制

公立醫院新收費明年元旦起實施，急症室收費將由180元升至400元。新思維今日（4日）公佈一項調查發現，近五成殘疾人士及其照顧者不了解可申請醫療費減免，超過六成受訪者認為申請程序繁瑣。主席狄志遠認為調查揭示醫療費用減免機制宣傳不足，同時擔心加價對基層市民構成經濟壓力，加劇「因貧致病、因病致貧」的惡性循環，阻礙獲得適切醫療的機會。



狄志遠認為在私營醫療服務選擇有限且費用高昂的現實下，普羅市民別無選擇，只能依賴公營系統。（新思維提供）

新思維批醫療費減免門檻不合理 憂醫務社工工作量激增

新思維早前訪問100名殘疾人士及照顧者，發現近五成受訪者不了解醫院管理局設有「醫療費用減免機制」，超過六成認為申請程序繁瑣。狄志遠今日（4日）在調查發布會表示，若公立醫院加價後當局未改善配套，基層及殘疾人士恐因經濟壓力延誤求醫，加劇「因貧致病、因病致貧」的惡性循環。

醫衞局早前預計新將有約 140 萬人口受惠於醫療費減免機制，但新思維認為要求申請人需同時符合「入息」及「資產」限額不合理，雙重門檻將導致部分貧窮人士，及所謂「夾心階層」因資產略超標而無法獲得保障，擔憂實際受惠人數低於政府估算。

新思維又認為目前的醫務社工人手編制，難以應付 140 萬名合資格醫療費減免申請人，預估他們的工作量或激增三倍，導致市民申請審核時間延長，支援系統可能全面「爆煲」。

新思維倡下調醫療費封頂額 取消資產限額審查

狄志遠表示，單純提高公營醫療收費，無法根本性解決香港醫療系統深層次的結構問題，認為加價無法防止濫用服務，因普羅市民只能依賴公營系統，此外，醫管局並未說明新收費實施後，所帶來的額外收入如何具體改善醫療質素或縮短輪候時間。

新思維提出四大改革方向：下調醫療費用封頂額至5,000元，即約住院17天費用、簡化並電子化申請流程、設立「免審查」信任機制，以及取消資產限額審查，避免持有自住物業的基層被排除。