急症室明年加價 新思維調查：五成殘疾及照顧者不諳醫療費減免制
撰文：王晉璇
出版：更新：
公立醫院新收費明年元旦起實施，急症室收費將由180元升至400元。新思維今日（4日）公佈一項調查發現，近五成殘疾人士及其照顧者不了解可申請醫療費減免，超過六成受訪者認為申請程序繁瑣。主席狄志遠認為調查揭示醫療費用減免機制宣傳不足，同時擔心加價對基層市民構成經濟壓力，加劇「因貧致病、因病致貧」的惡性循環，阻礙獲得適切醫療的機會。
新思維批醫療費減免門檻不合理 憂醫務社工工作量激增
新思維早前訪問100名殘疾人士及照顧者，發現近五成受訪者不了解醫院管理局設有「醫療費用減免機制」，超過六成認為申請程序繁瑣。狄志遠今日（4日）在調查發布會表示，若公立醫院加價後當局未改善配套，基層及殘疾人士恐因經濟壓力延誤求醫，加劇「因貧致病、因病致貧」的惡性循環。
醫衞局早前預計新將有約 140 萬人口受惠於醫療費減免機制，但新思維認為要求申請人需同時符合「入息」及「資產」限額不合理，雙重門檻將導致部分貧窮人士，及所謂「夾心階層」因資產略超標而無法獲得保障，擔憂實際受惠人數低於政府估算。
新思維又認為目前的醫務社工人手編制，難以應付 140 萬名合資格醫療費減免申請人，預估他們的工作量或激增三倍，導致市民申請審核時間延長，支援系統可能全面「爆煲」。
新思維倡下調醫療費封頂額 取消資產限額審查
狄志遠表示，單純提高公營醫療收費，無法根本性解決香港醫療系統深層次的結構問題，認為加價無法防止濫用服務，因普羅市民只能依賴公營系統，此外，醫管局並未說明新收費實施後，所帶來的額外收入如何具體改善醫療質素或縮短輪候時間。
新思維提出四大改革方向：下調醫療費用封頂額至5,000元，即約住院17天費用、簡化並電子化申請流程、設立「免審查」信任機制，以及取消資產限額審查，避免持有自住物業的基層被排除。
多聲道｜基層醫療改革及精準扶貧來稿｜加強癌症藥資助及篩查，提升醫療改革成效公營醫療要改革的不只是收費公營醫療收費改革保障安全網 將資源留給最有需要的病人公營醫療收費改革｜民調：近半市民不知醫管局費用減免計劃