公營醫療收費改革保障安全網　將資源留給最有需要的病人

近日與護理界朋友相聚，當中有曾共事的資深護友，亦有現職醫院管理局拚命工作的中流砥柱，更有些正渴望一展抱負的剛畢業年青人，大家分享生活上的喜與樂，細數醫護界的過去與現況。



撰文：醫院管理局管治及架構改革委員會成員、醫院管理局前總護理行政經理馮玉娟



公營醫療服務收費改革是鞏固安全網可持續性的其中一項重要手段，以有限資源為社會整體達到最大效益，好讓公共醫療資源更精準地投放在「貧、急、重、危」病人身上。

一方面，大家均認同近年政府對公營醫療的投放，包括十年醫院發展計劃、增加病床及提升各硬件設施、支持醫療人員培訓及專業發展，尤其護理專科，包括糖尿病、泌尿科、癌症等開設顧問及副顧問護師職位，推展由護師主理的綜合護理診所，用以支援長期病患者及其家屬等。另一方面，面對着排山倒海、無止境的服務需求，大家卻有點筋疲力盡，感到力不從心。

考究其因，其一源於香港人口急劇老化，慢性疾病日趨普遍，醫療程序及護理愈見複雜，委實這些亦是整個醫療系統正面對的挑戰。其二是因為香港公營醫療系統是以全民覆蓋為原則，香港人不會因經濟困難而得不到適當醫療服務；可是，無止境的需求量致令醫護人員面對更沉重工作量及壓力。另一方面，私營醫療系統未能充分發揮互補作用，香港公私營醫療系統供求失衡和資源未能精準運用，這不盡是個別病人或醫療人員所能控制或避免的。推動醫療服務的使用習慣重責在於政府及醫院管理局的決策者，所以必須在系統及管理層面下功夫。

筆者認為近來醫務衞生局與醫院管理局提出的「公營醫療服務收費改革」及其他相關措施，正正是透過經濟原則，一則是減少浪費，例如有些病人到急症室只為了取病假紙或專科轉介信、有些病人因未處理好出院後的生活安排而抗拒出院；二則是鼓勵有能力承擔單一次或簡單診療費用的病人往私營醫療系統。

針對以有限資源為社會整體達到最大效益，好讓公共醫療資源更精準地投放在「貧、急、重、危」病人身上，醫療收費調整不是目的，而是鞏固安全網可持續性的其中一項重要手段，令香港人不會因病致貧，甚或是貧病交迫。醫療收費改革除了令公私營及各層級醫療服務各司其職外，醫管局亦需繼續善用科技，重組服務流程和模式，以提升效率，並為前線醫護人員提供一個合理合意的工作環境，以便更好服務市民。

公營醫療服務收費改革有助公私營及各層級醫療服務各司其職，醫管局亦需繼續善用科技，重組服務流程和模式，以提升效率，為前線醫護人員提供一個合理合意的工作環境，以便更好服務市民。

筆者深諳社會，特別是貧病弱勢市民，對於醫療收費調整以及要改變大家求診習慣，定會存有疑問、憂慮，甚或反對。香港若要維持一個大家引以為傲的公營醫療系統，提供優質醫療服務，實有賴政府一直對公營醫療衞生服務的財政支持，以及一班盡心盡力、緊守崗位的醫護人員的專業奉獻。如果政府未能適時全面處理公營醫療系統的臨界點，長遠而言，安全網一旦崩塌，受苦的仍然是我們最有迫切需要的病人；而本着服務市民為己任的醫護同工面對無休止地上升的服務需求，最後可能會感到嚴重挫折，喘不過氣，甚至離開醫療專業。這對市民、社會，以及醫護人員又會是一件好事嗎？

所以，筆者希望社會大眾理解及支持如此意義重大、影響深遠的公營醫療服務收費改革，共同為健康香港、為公營醫療系統可持續發展出一分力！

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

