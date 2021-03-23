公民黨余德寶表明宣誓：不能連區議會也拱手相讓予建制

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-23 12:29

《2021年公職(參選及任職) (雜項修訂)條例草案》預料短期內通過，當中規定區議員須宣誓擁護《基本法》及效忠特區，草案通過後，政府將會安排區議員宣誓。公民黨油尖旺區議會副主席余德寶今天（23日）在facebook表示將會宣誓，認為民主派在區議會仍然佔有優勢，不能連區議會亦拱手相讓給建制。

余德寶認為，民主派在區議會仍然佔有優勢，不能連區議會亦拱手相讓給建制。（資料圖片）

尊重各人去留決定

余德寶在貼文中說，現時從政風險較以前高，有街坊奉勸明哲保身，及早退場。他稱可有很多原因名正言順地離開，但強調總要有人選擇留下，故他決定做其中一個。

余德寶又指，一年前過百萬香港人創下區議會選舉歷史，民主派取得17區區議會主導權，形容市民排隊近一小時投票，「就是想把『忠誠的廢物』換走」，「如今，留下的同事，要幫忙補位支援『被DQ』或選擇離開同事的街坊和社區。」他強調會尊重各人的決定，因為選擇留下、離開也是困難。

離島區區議員王進洋和油尖旺區議員陳梓維早前亦表明宣誓，王進洋上月在修例通過後曾表明不宣誓，但他其後接受傳媒訪問時指，表態後不少街坊向他表達意見，故他未必不會宣誓。陳梓維則在facebook稱，有公安部門約談自己的內地親友，認為自己新移民身份已成政權眼中釘，故決定宣誓。