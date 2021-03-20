王進洋、陳梓維表明會宣誓　陳：有公安部門約談其內地親友

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-03-20 21:55

《2021年公職(參選及任職) (雜項修訂)條例草案》預料快將通過，當中規定區議員須宣誓擁護《基本法》及效忠特區。上月曾表明在修例通過後稱將會辭職的離島區議員王進洋，今日（20日）就在社交網站表示，最後決定留低及宣誓，並稱「留下來，多個工具；口號雖然是旗幟，但現在來說，也只是其次」。 另外，油尖旺區議員陳梓維亦表明會宣誓。

王進洋早前接受傳媒訪問時改變主意，表示未必不會宣誓。王進洋指，當時表態擬辭任後，有支持他的街坊「好大意見」，仔細考慮之下認為居民的關注也有道理，需要在原則和服務居民方面取得平衡。被問到是否擔心因過去一些言行被政府追究，最終一樣失去議席，王進洋表示「唔考慮得咁多，冇嘢係完美」，認為在服務選民方面「做得一日得一日」。

王進洋今日在facebook撰文，正式表明進行宣誓。同樣明言會宣誓的，有油尖旺區議員陳梓維。陳梓維出生於內地，更曾做過跨境學童，他在facebook透露有公安部門約談自己的內地親友，直言自己新移民身份已成中共眼中釘，所以決定宣誓。陳梓維又指，區內的街坊亦一致認為自己需要宣誓，讚揚他不畏強權，處事認真。他亦提醒大家，自己並非處境最差的一位，希望大眾持續關注因參與「35+初選」而被控的47名民主派，以及其他為爭取民主而流亡海外的港人。

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《香港01》早前報道，有消息指當局已敲定區議員宣誓方式和程序，今屆400多名區議員須逐一宣誓，作為監誓人的民政事務局局長徐英偉，會留待整個宣誓程序結束後才公布宣誓是否有效。鄭達鴻、袁嘉蔚、梁晃維等捲入民主派初選案被起訴的19名區議員，將被視作行為不符宣誓內容。消息又指，曾被點名斥違法的「香港公民議政平台」，雖然最終「難產」，但有份參與的區議員亦陷「DQ」邊緣。