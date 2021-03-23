中華全國總工會再贈本港40萬口罩　工聯會勞聯轉派基層

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-23 14:40

中華全國總工會繼去年獲贈送30萬個口罩予香港後，今日（23日）再獲分派40萬個口罩給工聯會及港九勞工社團聯會，並轉贈至本港前線基層。 工聯會會長吳秋北感謝中聯辦在轉贈物資上的支持，他又呼籲香港更廣泛接種疫苗，疫情穩定再可恢復經濟活動，希望全社會在祖國及祖國工會下努力，工聯會醫療所都有提供接種疫苗。 港九勞工社團總工會會長林振昇表示，非常感謝中華全國總工會對香港勞工界的關心，在抗疫方面予以支持。

中聯辦社會工作部部長梁建表示，全總（中華全國總工會）今次送贈香港的40萬個口罩，體現了兩地同胞血濃於水。他鼓勵香港的工友共同將抗疫做好，亦希望工聯會盡力配合政府抗疫工作。

工聯會會長吳秋北表示對全總「一而再、再而三」的支持感動。他提到工聯會去年亦有自己造口罩、為工人提供失業慰問金，並舉辦招聘會等，雖然面對困難，但這些工作都是為了抗疫。吳秋北強調，抗疫現時已經成為常態，即使對口罩需求的迫切性不比去年初，仍有一定需要，特別是前線基層，他亦強調將關愛發揚很重要。

林振昇憶述自己去年初有在網上找內地全總的朋友就疫情問候，但去年3月至4月內地疫情已受控，後來反過來是全總的朋友關心他們。他認為兩地工會情誼不減，相信工會將盡最大努力互相幫助受疫情影響的工人。林振昇期望香港與內地通關後可恢復交流，特別是大灣區發展航空業、飲食業等，相信兩地工會可作為平台促進合作交流。