兩會2026｜小鵬汽車董事長：自動駕駛車輛擬明年進軍香港

香港近年發展自動駕駛，2024年起發出6個先導牌照，供營辦商在指定道路測試。全國人大代表、小鵬汽車董事長何小鵬今天（5日）透露，旗下的自動駕駛車輛計劃明年進軍香港市場。



運輸署自2024年起發出六個自動駕駛車輛先導牌照，供先導營辦人在指定地區進行道路測試。首間獲發牌的科技公司先後在北大嶼山、數碼港和啟德發展區進行道路測試，累計安全行駛逾80,000公里。（政府新聞處圖片）

何小鵬出席全國兩會期間，被問到在香港發展自動駕駛市場，他說公司一定會加強在香港的業務，形容自己很多朋友、家人都在香港生活，期望明年公司旗下的自動駕駛能夠進軍香港。

2027年在符合香港政策、法規的情況下，也希望香港政府給更多的科技容錯的空間。 全國人大代表、小鵬汽車董事長何小鵬

何小鵬。（東北網）

何小鵬早前表示，將跳過L3級自動駕駛，因法律責任複雜，對車主而言價值有限，故公司選擇集中資源研發不依賴高精地圖的方案，推出具備L4能力的量產車型，計劃今年內完成全國主要城市地圖升級，為車輛提供實時數據。公司智能團隊增至逾3500人，一年研發投入不少於45億元人民幣。