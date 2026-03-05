兩會2026｜小鵬汽車董事長：自動駕駛車輛擬明年進軍香港
撰文：潘耀昇
出版：更新：
香港近年發展自動駕駛，2024年起發出6個先導牌照，供營辦商在指定道路測試。全國人大代表、小鵬汽車董事長何小鵬今天（5日）透露，旗下的自動駕駛車輛計劃明年進軍香港市場。
何小鵬出席全國兩會期間，被問到在香港發展自動駕駛市場，他說公司一定會加強在香港的業務，形容自己很多朋友、家人都在香港生活，期望明年公司旗下的自動駕駛能夠進軍香港。
2027年在符合香港政策、法規的情況下，也希望香港政府給更多的科技容錯的空間。
何小鵬早前表示，將跳過L3級自動駕駛，因法律責任複雜，對車主而言價值有限，故公司選擇集中資源研發不依賴高精地圖的方案，推出具備L4能力的量產車型，計劃今年內完成全國主要城市地圖升級，為車輛提供實時數據。公司智能團隊增至逾3500人，一年研發投入不少於45億元人民幣。
兩會2026｜十五五綱要：支持港澳鞏固提升競爭優勢 加快北都建設兩會｜總理要求香港提升治理效能 冒牌水、安全帶之亂成導火線？兩會2026｜李強發表政府工作報告首提出「提升港澳依法治理效能」兩會｜廣東省長孟凡利： 粵車南下、港車北上額度需一步步向前走兩會2026｜人大代表胡曉明倡內地學校大力推廣學習繁體字兩會2026｜夏寶龍囑把握「十五五」機遇 李家超：會快馬加鞭發展兩會2026｜夏寶龍見李家超、岑浩輝 盼政府把握「十五五」機遇