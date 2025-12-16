中國L3自動駕駛獲批！司機遇塞車可「放手」？首批兩款車試行上路

近日，中國工信部正式公布首批L3級有條件自動駕駛車型准入許可，兩款分別適配城市擁堵、高速路段的車型將在北京、重慶指定區域開展上路試點。



兩款車型分別是長安牌SC7000AAARBEV型純電動轎車（長安深藍SL03），以及極狐牌BJ7001A61NBEV型純電動轎車（極狐阿爾法S6）。

在國際上，自動駕駛被劃分為5個級別，分別是L1級至L5級，以下為自動駕駛五大級別的區別：

．L1級：這是駕駛自動化的入門級別，車輛只能執行一項簡單的駕駛操作，例如定速巡航。方向盤和剎車需要駕駛者時時掌控。

．L2級：也被稱作L2級組合輔助駕駛，它可以實現車輛的組合控制，如同時輔助控制轉向、加減速，但車輛仍需駕駛員即時監控和控制。

．L3級：是有條件的自動駕駛，也就是說，車輛在特定場景下，可以由系統實現自動駕駛，但當系統發出介入請求時，需要駕駛員能夠做到及時接管車輛。

．L4級：是高度的自動駕駛，它是在限定的區域內，可以實現無需干預的自動駕駛。

．L5級：是完全的自動駕駛，車輛可以無方向盤，適應任何環境下的自動駕駛。



而此次獲准入許可的兩款L3級車型，就屬於有條件的自動駕駛，必須在試點範圍內的道路上運行。

同時，當遇到的路況超出系統能力邊界的時候，它會提前發出接管指令。駕駛員要及時把操控權從車輛接管過來，所以說它是有條件的自動駕駛。

