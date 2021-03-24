宣誓修例︱屯門區議員李家偉拒宣誓：不願接受緊箍咒放棄言論自由

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-24 12:01

《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》預料短期內通過，當中規定區議員須宣誓擁護《基本法》及效忠特區，草案通過後，政府將安排區議員宣誓。 屯門區議員李家偉今日（24）在Facebook表明不會宣誓，稱不願意接受「宣誓」緊箍咒，日後一言一行都要小心翼翼，以言論自由換取留任，又稱「貢獻運動亦不只一種方法。」

屯門區議會。（資料圖片/呂諾君攝）

李家偉在2019年區議會選舉，於屯門富新選區擊敗新民黨甘文鋒，成功當選。他去年曾報名參加立法會選舉區議會第一界別，但政府其後宣布押後選舉。



李家偉在文中指，自參選區議員開始，已知道要承受不可挽回的代價，包括被捕或流亡，但仍覺得需要為運動盡一份力。他稱當選初期，制度內看似仍有空間，跟進地方議題外，亦可就政治議題發聲，但他直言當時太樂觀，因香港的自由萎縮得比想像中快。

他認為當選數個月後，政府已毫不留情打壓區議會，包括以《區議會條例》限制發言內容，扣起參與籌備初選議辦的整月營運開支等，「民主派區議員在2019年獲得大勝，讓政府心存忌憚，我們作為制度內的產物，被全面肅清是遲早的事。」

李家偉稱，是否宣誓各人有自己考量，他尊重每一位的選擇。（資料圖片/鄭子峰攝）

李家偉：拒宣誓非逃避後果 尊重各人選擇

李家偉強調，拒絕宣誓並非逃避後果，「宣誓與否面對的下場同樣慘烈」。他認為宣誓就是限制區議員的言論自由，一言一行要變得小心翼翼，要區議員為了避免DQ飾演「忠誠反對派」，又質疑不宣誓的同樣會被清算，面對被捕與流亡風險。



他稱相信各人思考時都有自己考量，尊重每一位的選擇，「因為不論宣誓與否，都是一個極為艱難的選擇。」



除李家偉，目前至少兩名區議員表明不會宣誓，包括北區區議員袁浩倫、中西區區議員何致宏。