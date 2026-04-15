林鄭280萬裝修辦公室首曝光！魚缸迎賓　門面與甲級商廈舊址相若

前特首林鄭月娥辦公室早前遷往灣仔入境事務大樓，相關搬遷及裝修費用合共約280萬元，惟惹來立法會議只質疑是「豪裝」，行政署反駁屬最基本、最簡單裝修。究竟林鄭新辦公室格局、裝修如何呢？《香港01》記者今天（15日）到位於灣仔入境事務大樓的林鄭辦公室門外觀察，門面與甲級商廈太古廣場舊址相若，接待處擺放小魚缸迎賓，有保安把守，。



前特首林鄭月娥

《香港01》記者到金鐘太古廣場林鄭月娥前特首辦觀察，門口左邊是接待處，有一名職員，門口前方擺放國旗、區旗，辦公室裝修費連購置家俬及設備約655萬元。（文睿攝）

林鄭新辦公室被議員質疑「豪裝」 政府：基本、簡單裝修

林鄭月娥的新辦公室位於灣仔入境事務大樓23樓，上一手是入境處處長郭俊峯的辦公室，自入境事務處總部遷到將軍澳寶邑路後，丟空了的灣仔辦公室，交由林鄭月娥使用。皆因林鄭月娥2022年6月底離任後，政府租用金鐘太古廣場一座806室作為她的「前任行政長官辦公室」，首兩年租金支出逾1,000萬元，工程費655萬元，備受批評。太古廣場的租約到期後，林鄭月娥利用前入境處處長辦公室作為她的新「前特首辦」。

前特首林鄭月娥辦公室早前遷往灣仔入境事務大樓。（何夏怡攝）

前特首林鄭月娥（廖雁雄攝）

政府近日向立法會提交的資料顯示，林鄭月娥遷往灣仔入境事務大樓的相關搬遷及裝修費用合共約280萬元，新辦公室於去年4月正式投入運作。不過，新民黨立法會議員李梓敬質疑，入境事務大樓本身已是辦公室，有一定配置，質疑為何需要多花約280萬，「豪裝」辦公室。

行政署解釋該大樓的辦事處多年未裝修，考慮到運作的性質，需要接見政要、做媒體訪問等，故按照建築署建議，作「最基本、最簡單的裝修」，有關間隔、冷氣系統，全部都沒有改變，並沿用舊傢俬，一些器材亦是採用舊的，形容是「非常善用資源和簡約」。

《香港01》曾到金鐘太古廣場林鄭月娥前特首辦觀察，門口左邊是接待處，有一名職員，門口前方擺放國旗、區旗，辦公室裝修費連購置家俬及設備約655萬元。（資料圖片/文睿攝）

《香港01》曾到金鐘太古廣場林鄭月娥前特首辦觀察，門口左邊是接待處，有一名職員，門口前方擺放國旗、區旗，辦公室裝修費連購置家俬及設備約655萬元。（資料圖片/文睿攝）

《香港01》到位於灣仔入境事務大樓的林鄭月娥最新前特首辦門外觀察。（何夏怡攝）

林鄭280萬裝修辦公室曝光！門面與甲級商廈舊址相若

究竟行政署所指的最基本、最簡單裝修，實際環境如何呢？《香港01》記者今天（15日）到位於灣仔入境事務大樓的林鄭辦公室門外觀察，門面與甲級商廈太古廣場舊址相若，有門牌寫上「香港特別行政區前任行政長官辦公室」，木系清新背景，前方擺放國旗、區旗。

《香港01》到灣仔入境事務大樓的林鄭月娥新前特首辦門外觀察。（何夏怡攝）

小魚缸、盆栽迎賓 接待處採用雲石色調

至於門口右邊的接待處採用雲石色調，與舊址相若，同樣擺放小魚缸迎賓，亦有小盆栽，有保安把守。辦公室內辦公的包括一名前任行政長官高級私人助理，以及一名助理文書主任。