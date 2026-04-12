林鄭上年度用前特首身份赴650場活動　所有前特首辦開支1549萬元

政府為四名前特首提供辦公室，其中林鄭月娥辦公室搬遷和裝修費用、預算開支等，成為近日開會的特別財委會熱議話題。有議員亦關心林鄭過去一年出席多少場活動。行政署回覆指她共出席約650次推廣/禮節性活動，換言之每日出席約1.7場，並指所有前特首辦公室上年度開支為1,549萬元，較2024/25年度的實際開支減少483萬元，主要由於減省了租金和相關開支。



行政署說，林鄭在2025-26年度 （截至今年2月底）以前特首身份共出席約650次推廣/禮節性活動。（資料圖片/夏家朗攝）

林鄭一年出席650場活動 日均跑約兩場

新民黨立法會議員李梓敬向行政署查詢林鄭辦公室的運作開支，又關心她去年以前特首身份參加多少活動。行政署指林鄭在2025/26年度以前特首身份共出席約650次推廣/禮節性活動，換算每日出席約1.7場。

行政署稱，林鄭灣仔新辦公室的搬遷和裝修費用合共約280萬元，沒超預算。（資料圖片）

林鄭位於灣仔入境事務大樓的前特首辦公室，已於去年4月正式運作。行政署稱該辦公室在2025/26年度的修訂預算開支為375萬元，較2024-25年度實際開支減少579萬元，主要由於遷入政府物業後，節省了租金及相關支出。署方指，辦公室的搬遷和裝修費用合共約280萬元，沒有超出預算，2025-26年度和2026-27年度的人手編制維持不變，有4名員工。

工商界婦女舉行賀國慶午餐會，前行政長官林鄭月娥（左）與基本法委員會前副主任譚惠珠傾談。（蘇煒然攝）

曾蔭權與林鄭月娥（潘耀昇攝）

前行政長官夫人曾鮑笑薇（左）與前行政長官林鄭月娥（右）出席婦協的三八婦女節晚宴（廖雁雄攝）

林鄭原租用金鐘太古廣場 租金加裝修逾千萬惹非議

林鄭月娥2022年6月底離任後，鑑於位處半山堅尼地道的前任行政長官辦公室已有另外三名前特首董建華、曾蔭權與梁振英使用，缺乏空間，政府遂租用金鐘太古廣場一座806室作為其「前任行政長官辦公室」，但由於首兩年租金支出逾1,000萬元，加上工程費達655萬元，受到非議。太古廣場辦公室的租約去年5月到期，政府在去年2月證實林鄭月娥將遷往灣仔舊入境事務大樓23樓，利用前入境事務處處長辦公室作為她的新「前特首辦」。

所有前特首辦公室上年開支1,549萬元

選委界吳傑莊則關注所有前特首辦公室在上一年度的開支和人手編制。行政署稱，總修訂預算開支約為1,549萬元，較2024-25年度的實際開支減少483萬元，主要由於減省了租金和相關開支。

署方指，2026-27年度的預算開支約為1542萬元，較2025-26年度減少7萬元，主要由於須發放的約滿酬金較少，續指所有前特首辦公室有14名員工，在上述三個年度均維持不變。