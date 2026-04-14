林鄭前特首辦被質疑「豪裝」　政府：裝修簡單　沒計劃削減支援

前特首林鄭月娥辦公室早前遷往灣仔入境事務大樓，相關搬遷及裝修費用合共約280萬元。立法會今日（14日）續舉行財委會特別會議。新民黨議員李梓敬質疑，林鄭月娥「豪裝」辦公室。行政署署長伍江美妮強調，大樓多年未裝修，現只作「最基本、最簡單的裝修」，屬非常善用資源和簡約。



實政圓桌議員莊豪鋒憂慮，前特首愈多負擔愈大，促檢討現有安排。伍江美妮指，前特首仍為香港做非常重要工作，說好香港故事，沒計劃削減支援。她感謝每位前特首繼續以無償，為香港做推廣的工作，強調工作屬自願性質，他們沒有收取任何津貼或薪酬。



李梓敬質疑林鄭「豪裝」前特首辦

會上，李梓敬提到，目前林鄭月娥辦公室已遷往灣仔入境事務大樓，相關搬遷及裝修費用合共約280萬元，據其了解入境事務大樓，本身已是辦公室，有一定配置，質疑為何需要多花約280萬，「豪裝」辦公室。

強調只作簡單裝修 屬非常善用資源和簡約

伍江美妮表示，該大樓的辦事處多年未裝修，考慮到運作的性質，需要接見政要、做媒體訪問等，故按照建築署建議，作「最基本、最簡單的裝修」，有關間隔、冷氣系統，全部都沒有改變，並沿用舊傢俬，一些器材亦是採用舊的，形容是「非常善用資源和簡約」。

林鄭每次出席活動花6000元？ 伍江美妮：不能以此計算

林鄭月娥在2025/26年度以前特首身份，共出席約650次推廣或禮節性活動。李梓敬指，其前任辦該年度的修訂預算為375萬，問及是否可解讀林鄭出席每一次活動需要花6000元。

《香港01》記者曾到林鄭月娥之前位於金鐘太古廣場的前特首辦觀察，門口左邊是接待處，有一名職員，門口前方擺放國旗、區旗，辦公室裝修費連購置家俬及設備約655萬元。（文睿攝）

伍江美妮表示，前特首推廣工作的重要性，「不是一個能夠量化的指標」，不能以此計算，又指以全個特區政府所有的辦公室來看，對這樣重要的人士作有關支援，屬非常少。她感謝，每位前特首繼續以無償，為香港做推廣的工作，強調工作屬自願性質，他們沒有收取任何津貼或薪酬。

莊豪鋒：前特首愈來愈多 屬「長遠負擔」

莊豪鋒指，現時前特首辦搬入政府物業可解決租金問題，但未解決架構重覆問題。他形容每多一個特首，要開新辦事處招聘人馬，隨時間愈長前任特首愈來愈多，若每個獨立營運，各種開支加起來，屬「長遠負擔」。

莊豪鋒問到，當局為何不考慮，2005年行政長官報酬及離職後安排獨立委員會提出的建議於政府現有物業設立一個為所有前特首服務的辦公室，並檢討安排適切性。

行政署長伍江美妮（立法會直播截圖）

伍江美妮：沒計劃削減對前特首的支援

伍江美妮表示，前特首在離任後，「仍為香港做非常重要工作」，憑其在國際、內地的人脈，特別是最高層政商界的聯繫等，說好香港故事，為香港做很多工作。她強調，政府按照行政長官報酬及離職後安排獨立委員會早年提出的建議，去為前任行政長官提供行政支援和禮節性工作，為當局應做的事，「沒有計劃削減這方面的支援」。

前特首有3位人員支援 稱屬非常基本人手配置

她續稱，現時政府提供的人手支援，屬非常基本的人手配置，每一位前特首只有3位人員支援，若不計算司機的話，只有一位秘書，以及一位文書主任。她重申會按善用資源原則，配合前特首的工作。