林鄭前特首辦由金鐘遷入灣仔入境大樓耗費280萬　年度開支減逾半

特區政府向立法會提交的資料顯示，上任特首林鄭月娥原位於金鐘的前任行政長官辦公室，已遷往灣仔入境事務大樓，相關搬遷及裝修費用合共約280萬元。新辦公室於去年4月正式投入運作。



《香港01》記者曾到金鐘太古廣場林鄭月娥前特首辦觀察，門口左邊是接待處，有一名職員，門口前方擺放國旗、區旗，辦公室裝修費連購置家俬及設備約655萬元。（資料圖片）

2025至26年預算開支375萬 較前一年實際開支少579萬

立法會財委會下周一（4月13日）起舉行特別會議，審議本年度財政預算案。行政署長伍江美妮回覆實政圓桌議員莊豪鋒就前任行政長官辦公室運作及開支的提問時表示，林鄭的辦公室已由金鐘遷入灣仔入境事務大樓。

根據政府提交的資料，位於入境大樓23樓的前任行政長官辦公室，在2025至2026年度的修訂預算開支為375萬元，較2024至2025年度的實際開支減少579萬元。當局指出，開支下降主要由於遷入政府物業後，節省了租金及相關支出。

2025年10月1日國慶升旗禮，行政長官李家超伉儷、三位前特首梁振英、曾蔭權與林鄭月娥，以及中央各駐港機構負責人站在首排。（直播截圖）

至於2026至2027年度，辦公室的預算開支約為397萬元，較2025至2026年度修訂預算增加22萬元。政府解釋，增加的開支主要用於支付該年度員工約滿酬金。

原租用金鐘太古廣場 租金加裝修逾千萬惹非議

林鄭月娥2022年6月底離任後，鑑於位處半山堅尼地道的前任行政長官辦公室已有另外三名前特首董建華、曾蔭權與梁振英使用，缺乏空間，政府遂租用金鐘太古廣場一座806室作為其「前任行政長官辦公室」，但由於首兩年租金支出逾1,000萬元，加上工程費達655萬元，受到非議。太古廣場辦公室的租約去年5月到期，政府在去年2月證實林鄭月娥將遷往灣仔舊入境事務大樓23樓，利用前入境事務處處長辦公室作為她的新「前特首辦」。

行政署：續為所有前特首提供適切辦公室

莊豪鋒關注，按照現行機制，政府為每名前任行政長官設置辦公室，相關營運開支或會隨人數增加而上升，詢問當局會否檢討安排，例如僅為最近三名前任行政長官於堅尼地道28號設置辦公室，以確保制度具可持續性及公帑用得其所。

4月10日，立法會財委會討論及表決政府提出的18億元柴油補貼措施，實政圓桌議員莊豪鋒在會上提問。（黃寶瑩攝）

行政署長回應指，政府將繼續按照《香港特別行政區行政長官報酬及離職後安排獨立委員會報告書》的建議，為所有前任行政長官設置適切的辦公室及提供行政支援，以協助他們進行推廣及禮節性的工作，包括會見訪港政要及代表團、接受本地及海外傳媒訪問、參與公開及社交活動，以及發表演說等，現階段未有計劃改變相關機制。