張敬軒道歉後做保安局導師　鄧炳強：國安案底可做分享　惟非導師

反修例事件中逾7000名被捕但未被檢控人士，參加政府推出的特別項目「更生」，將不被檢控，項目導師包括日前為過去言行道歉歌手張敬軒。保安局局長鄧炳強被問到對導師背景的要求時指，部分人有「類似經歷」，亦有國安案案底人士分享。他又指，至今有悔意的參加者都不被檢控，無論有否參與2019年社會運動，都可以報名參加項目。



歌手張敬軒早前曾透露會擔任「特別更生」項目導師。（IG@hinscheung）

有國安案底人士參與更生分享

鄧炳強在Now新聞節目今日（16日）播出的專訪中提到反修例特別更生項目。被問到張敬軒早前曾透露會擔任項目導師，將帶參加者到內地交流訪問，對導師背景有什麼要求。鄧炳強表示，部分人「自己有類似經歷」，有些人沒有，會用「正向形式分享正向人生」，強調社會上很多有心人會幫手與年輕人分享、帶領他們。

現時部分國安案件被捕人士已經服刑完畢，至於他們是否合乎資格做導師，鄧炳強說當中有人幫忙做分享，但強調不是「導師」。

鄧炳強指，覺得「特別更生」項目目前的參加者有悔意，沒有檢控他們。（資料圖片/左朗星攝）

鄧炳強冀推廣項目至所有年輕人

鄧炳強又說，「特別項目」展開一兩年，會審視參加者有否悔意，「我們覺得佢有悔意嘅話，係冇一個人被檢控」。

他形容很多參與者從未去過內地，只是聽人說內地不是很好、很落後，「其實唔係，上去就知道而家幾咁繁榮、幾咁自由」。鄧炳強說，若有人想轉介朋友參加項目，無論對方是否曾經參與2019年社會事件都可以，強調項目已經發展到一個階段，希望推廣到所有年輕人都可以參與，因為他們想多了解國家是好事。