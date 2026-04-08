反修例逾7000人被捕沒檢控　鄧炳強：若特別懊悔可予機會重新開始

保安局局長鄧炳強接受報章專訪表示，自《港區國安法》等生效以來，共拘捕389人，當中有208人被檢控，179人被定罪，包括壹傳媒創辦人黎智英。



另針對2019年反修例風波中，逾7,000名被捕但未曾檢控的人士，他指當局已為這批人士推出特別項目，若被捕者展現出特別懊悔，執法部門將在法律容許的框架下提供重新開始的機會。



保安局局長鄧炳強。（資料圖片/楊凱力攝）

鄧炳強接受《信報》專訪指，本港現時仍面對外部勢力抹黑、潛逃者宣揚港獨、本土恐怖主義及軟對抗等風險。他提到國安熱線開設至今已收到約120萬個舉報，下周將有「全民國家安全教育日」將至，當局屆時會繼續向公眾推廣國安訊息。

保安局局長鄧炳強接受報章專訪時表示，《港區國安法》等生效以來，共拘捕389人，當中有208人被檢控，定罪人數達179人，包括壹傳媒創辦人黎智英。(資料圖片)

針對2019年反修例風波中逾7000名被捕但未被檢控的人士，鄧炳強透露警隊已採取主動接觸行動。他指出，當局已為這批人士推出特別項目，若被捕者展現出特別懊悔，執法部門將在法律容許的框架下提供機會，讓他們能夠重新開始。