特別更生計劃｜鄧炳強：參加後將免檢控　張敬軒外其他界別亦參與

保安局為反修例事件中被捕、而未被檢控的人士推出「特別項目」，歌手張敬軒早前透露將擔任當中的導師。保安局局長鄧炳強指，計劃不單要他們「認錯」，亦會提供就業支援。一旦參與，一定時間後就不會被檢控。他又指，當局「沒有底線」，未被檢控人士，不論涉嫌觸犯甚麼罪行，都可以參加，法例容許即可。他又透露，除張敬軒等演藝界人士外，亦有其他界別人士參加。



保安局局長鄧炳強。（資料圖片／夏家朗攝）

「特別項目」非只要求「認錯」 提供就業支援

保安局過去一、兩年推出「特別項目」，協助當中部分反修例事件中被捕但未被檢控人士，到內地認識國情等，以獲「更生機會」。保安局局長鄧炳強出席電視節目《講清講楚》表示，計劃不只要他們「認錯」，亦會提供就業支援。他又解釋，以往低調處理，是擔心公布後，參加者會被「起底」及威嚇。

適合參加者不設「底線」 法例容許即可

被問到有哪些人適合參加，鄧炳強說，當局沒有「底線」，不論涉嫌觸犯甚麼罪行，都可以參加；若有被捕者想即時參與，亦可聯絡案件主管安排。至於涉及非法集結、暴動罪等人士可否參與，他稱只要法例容許即可。

不設硬指標 免檢控考慮「悔意」

至於參與後是否即免檢控，鄧炳強指，由於以「第二個方式處理咗」，故有關參加者完成項目後不會被檢控。何謂完成、需要參加多久才獲得更生機會？鄧炳強稱不設硬指標，主要視乎參加者的態度，會考慮其是否有「悔意」，「去到某個階段，那些人士會知道自己有更生機會。」

張敬軒 (資料圖片)

除張敬軒外 其他界別亦參與

對於歌手張敬軒透露擔任計劃導師會否令計劃變高調、會否擔心有標籤效應，鄧炳強表示項目現時已有很好的基礎，相信目前是適當時機讓更多人知悉。他又透露，計劃不單有演藝界人士，亦有其他界別人士參加，「當其他人士都可以參與時，便不會有標籤效應。」

對於有立法會議員建議，為反修例事件中有輕微犯案紀錄的人「封存案底」，即紀錄只存於司法或執法機構、不對外公開，鄧炳強回應指，現行《罪犯自新條例》已容許判監三個月以下的輕微罪行，在三年後「洗底」。他認為目前沒有必要因個別事件修改法例，強調犯法者必須承擔法律責任。