港深西部鐡路︱陳美寶：今年研究洪水橋至大嶼山、機場走線可行性

立法會今日（16日）續舉行特別財委會會議，有議員關注港深西部鐵路（洪水橋至前海）進展。運輸及物流局局長陳美寶表示，正推展港深西部鐵路勘查工程初步設計，政府擬在今年內就港深西部鐡路作南延伸，即由洪水橋前往大嶼山或欣澳、機場的走線研究可行性。



港深西部鐵路走線圖曝光，將在流浮山設站。(《北部都會區發展策略》圖片）

立法會議員陳勇。（直播截圖）

港深西部鐵路勘查工程初步設計推展中

港深雙方正加快推動港深西部鐵路項目，據報廣州亦正在爭取把鐵路延伸到南沙。會上，民建聯議員陳勇問到有關合作進展。陳美寶表示，港深西部鐵路正進行勘查工程的初步設計，當局希望在這方面預留彈性，包括與深圳商討，例如向北延伸。

至於就港深西部鐡路作南延伸，陳美寶表示，政府會在今年內展開研究，由洪水橋前往大嶼山或欣澳、機場，不同走線技術的可行性、運輸，以及成本效益，路政署、機管局正在審視當中，有進展會適時公布。

實政圓桌議員莊豪鋒在會上提問。（黃寶瑩攝）

莊豪鋒倡減大欖隧道費 繁忙時段分方向收費

除了港深西部鐡路，實政圓桌議員莊豪鋒亦關心大欖隧道，指政府絕對有條件改隧道費，問政府會否考處大欖隧道費減價，並研究在繁忙時段於大欖隧道採用分方向收費。陳美寶稱，政府會檢視三條過海隧道，及其他隧道的車流量，適時向立法會交代。

葉傲冬。（資料圖片/高仲明攝）

葉傲冬問會否檢討的士車隊成效

民建聯議員葉傲冬指，目前的士車隊只有1500架的士，與當初所訂立的3500架的目標有很大的距離，關注政府會否有時間表，就的士車隊成效檢討，定出死線和指標，同時會否因應年底有網約車平台推出，而將的士車隊納入平台中，當作解決問題。

陳美寶指，政府密切關注的士車隊表現，同意叫車的應用程式對的士車隊而言十分關鍵，當局冀能進一步提升這方面工作，令車隊除可在街頭接客，亦可透過網約平台接客。

選委界陳沛良（直播截圖）

陳沛良關注網約車牌數量會否多於的士牌照數量

保險界議員陳沛良問到，政府就網約車發牌時會否參考外地經驗，以及發牌數量會否多於現時的士牌照數量。陳美寶表示，使用網約車為大勢所趨，政府在發牌時會參考其他地方的經驗，但香港很獨特，有9成出行市民會使用公共交通工具，當局會以總量管控做法去處理有關工作，當局會繼續與各持分者商討。

白石角港鐵站進度？陳美寶：看今年稍後能否有消息公布

另外，新民黨新界東北議員李梓敬問到，白石角港鐵站進度，能否在2026年完成。陳美寶表示，政府和港鐵正在內部程序協商，冀看今年稍後能否有消息公布。

白石角站｜新的東鐵綫白石角車站將會在香港教育大學運動中心用地興建。（余俊亮攝）

九龍中議員楊永杰指，收到其選區居民反映旅遊巴泊位嚴重不足，問到政府如何處理相關問題，陳美寶表示，運輸策略藍圖已提出就商用車泊位需求和供應研究，希望明年可完成，並提出建議。