港深西部鐵路擬設一地兩檢口岸　建成後洪水橋15分鐘直達深圳前海

大灣區交通融合再迎來重磅利好。



國家「十五五」規劃綱要提出，深化粵港澳合作，促進港口、機場和軌道交通協同發展，推進港深西部鐵路前期工作。據相關部門透露，港深雙方正加快推動港深西部鐵路（洪水橋至前海）項目，而廣州也正在爭取把該鐵路延伸到南沙，有望實現香港北部都會區與前海、南沙的直連直通。

港深西部鐵路有望延伸到南沙

作為「軌道上的大灣區」的重要組成部分，港深西部鐵路正加速推進前期工作。據廣東交通運輸部門消息，按目前規劃，港深西部鐵路（洪水橋至前海）深圳段擬設深圳灣口岸、前海兩個站點，港深雙方同意於深圳側設「一地兩檢」口岸；乘客可望在抵達深圳後一次性完成出入境手續，無需在港深兩地分別通關。項目建成後，從香港洪水橋到深圳前海將實現「15分鐘直達」。

廣州南沙（深圳衛視提供）

此外，廣州正在爭取把港深西部鐵路延伸到南沙。廣州市交通運輸局有關負責人透露，該延伸線已納入《廣州市綜合立體交通網規劃》《廣州活力創新軸總體規劃》。線路擬自前海向北延伸，經深圳機場後引入南沙站。

對於這一延伸線，業內也建議其由目前在建的穗莞深城際深圳機場至前海段、深江鐵路深圳機場至南沙段連接而成。未來，從香港洪水橋前往南沙最快僅需半小時。此舉也有望實現南沙粵港澳全面合作示範區與前海深港現代服務業合作區、香港北部都會區的直連直通。

粵港澳空鐵聯運或將升級

深圳市發改委近日發布的《深圳市2026年重大項目計劃清單》顯示，穗莞深城際深圳機場至前海段、前海綜合交通樞紐工程正在抓緊建設中。這也意味着穗莞深城際將在前海站與港深西部鐵路銜接。

廣州白雲機場（深圳衛視提供）

廣州地鐵集團透露，隨着新塘至竹料段計劃今年內完工，新白廣城際（新塘經白雲機場至廣州北站城際鐵路）擬年底全線建成通車，加上既有的穗莞深城際，將推動廣州白雲機場、深圳寶安機場率先實現軌道互通。

而港深西部鐵路在整體規劃中預留了延伸至香港機場條件，未來可望從洪水橋延伸至大嶼山，從而進一步實現穗深港三大機場的軌道串聯，打造「穗深港機場超級樞紐」。

期待港深西部鐵路建成通車，一起見證大灣區交通融合的全新未來。