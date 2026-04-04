智慧綠色交通｜陳美寶：將向立法會介紹新規管框架　加快推進項目

行會周二批出啟德智慧綠色運輸鐵路方案，運輸及物流局局長陳美寶今日（4日）表示，為便利引入新型集體運輸系統的不同模式和專利技術，提供更多元化的公共交通服務，局方稍後會向立法會交通事務委員會介紹全新的法定規管框架。



陳美寶指，框架重點在於技術中立、通用、標準化，而且能讓政府毋需為每種新系統，或每個新營運商制定新法例，從而加快推進項目。



啟德智慧綠色集體運輸系統郵輪碼頭車站構想圖。（運輸及物流局）

陳美寶今日發表網誌表示，智慧綠色集體運輸系統能成為「五縱五橫」鐵路環網規劃中的最佳「中場」。剛批出的首個投入服務的智慧綠色集體運輸系統，是推展政策及技術「雙創新」的展示，標誌着香港公共交通服務邁向一個重要里程碑。

她又稱，新型集體運輸系統有不同模式和專利技術，預計將會有更多項目採用公開招標方式，透過競爭可鼓勵營運商提升服務質素

將向立法會介紹規管框架

陳美寶表示，為便利引入新型集體運輸系統的不同模式和專利技術，香港會提供更多元化的公共交通服務，局方稍後會向立法會交通事務委員會介紹全新的法定規管框架，加快引進各種不同技術的新型運輸系統項目在香港「落地」，軟硬件同步提速提效，帶動地區發展、便利市民出行。

框架賦權政府向新型系統營運商批專營權

陳美寶提到，全新規管框架，容許政府將專營權，批予新型集體運輸系統營運商，及制定針對不同技術系統的監管要求，有效規管營運商在專營權期間的服務及表現。她說，政府一般對交通營運商的監管要求，主要在於服務水平及安全表現，但視乎不同系統技術，會有具體細節上的分別。

陳美寶又指，框架重點在於技術中立、通用，而且標準化，可適用於不同系統，其中一項主要優勢，是能讓政府透過公開招標，比較不同技術和營辦商的優劣，擇優採用最符合成本效益的系統，亦毋需為每種新系統，或每個新營運商制定新法例，從而加快推進項目。

她續指，當項目完成招標後，政府可就相關技術系統，針對性地制定具體監管要求，加快批出專營權，以至系統建設和營運，吸引各地系統供應商和營運商，令香港交通體系更多元、更便利，同時相應規管不同系統技術和營運商。

新框架包括洪水橋／厦村智慧綠色集體運輸系統

陳美寶說，首批透過新框架規管的項目，將包括正全速推動，分別位於啟德、東九龍，以及洪水橋／厦村的智慧綠色集體運輸系統。