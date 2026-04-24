公院加價｜醫管局指大量病人未取藥非事實　議員：確有個案應正視

公立醫院收費改革後首兩個月，約有2.6萬張藥單沒有取藥，輿論議員關注病人或因收費增加而不覆診、不取藥。醫管局今日（24日）凌晨發稿指，有關說法不符合事實，強調今年首季未領取藥物的藥單佔2.4%，與去年全年2.2%的情況大致相若。



對於醫管局的解釋，有立法會議員表示，確實收到市民反映希望節省金錢，而選擇不取藥的情況，希望醫管局可正視問題；有病人組織則質疑醫管局未有就病人棄藥一事作深入調查，並指管局的說法涼薄，猶如「一個人無錢食飯，你話佢想減肥」。



醫管局：病人若有足夠藥物 會建議毋須重覆領藥

醫管局今日凌晨發稿表示，近日有關大量病人於公營醫療收費改革後未有取藥的說法，並不符合事實。該局指，今年第一季，未領取藥物的藥單比率為2.4%，與去年全年2.2%的情況相若。在公營醫療收費改革實施後，未領取藥物的藥單數量只有「極輕微變化」，佔公立醫院處理藥單總量很小比例。

醫管局稱，不少病人明白到不應在家中囤積過量藥物，部分人亦主動要求醫生減少處方有關藥物。若病人家中已儲存足夠藥物，醫生會建議病人毋須重覆領藥，避免囤積大量藥物，不過為求完整記錄，仍然會在醫療紀錄中作出處方，記錄病人有持續接受治療。

醫管局續指，今年首兩個月未領取藥單紀錄當中，約72%就是源於上述情況，而其中約12%是屬於「有需要時才服用」的藥物，例如止痛藥或人造淚水。

議員：由病人自行決定不取藥做法欠妥

選委界議員陳凱欣周三在立法會大會上曾針對藥單提問，她當時指，公院加價首兩個月，約有2.6萬張藥單最終沒有取藥，有長者反映以前覆診花費不到200元，「而家閒閒地要6、700蚊」，亦有人選擇不複診不取藥，擔心負面影響過大。

陳凱欣今日接受《香港01》查詢時表示，歡迎醫管局發稿提供進一步數字，但認為既然醫生已發出藥單，病人應跟從安排取藥，由病人自行決定不取藥做法欠妥。她又重申，實際上自己和其他議員，均有收到市民反映因藥費昂費而選擇不取藥，希望醫管局可正視情況，避免有病人因希望節省金錢不取藥，而使病情惡化的情況。

陳凱欣：未領取藥物的藥單數字上升值得關注

陳凱欣提到，醫管局提供的數字反映，未領取藥物的藥單數字確有輕微上升，強調情況值得關注，希望局方可進一步分析原因，又認為醫療收費改革只開始了一段短時間，政府應持續檢視情況。她亦促請，政府在進行改革同時要加強夜診服務、社區藥房等基本配套，並要簡化減免機制，和檢示改革後病人的食藥、覆診習慣等。

醫衞局早前回覆特別財委會書面質詢時表示，截至今年2月28日，病人完成診症後未有領取處方藥物，佔整體藥單數目約3%，「反映醫療收費有助鼓勵病人審視用藥習慣，減少藥物浪費 」。陳凱欣坦言，對醫管局的回覆有疑問，指醫衞局曾稱收費有助鼓勵病人審視用藥習慣，但醫管局的回覆卻表示，未領取藥物的藥單數量只有「極輕微的變化」，反問「點解今日又有咁嘅回覆？」

林志釉認為，當局側重「谷針」，忽略有否涉及殘疾歧視問題。 （資料圖片 / 黃寶瑩攝）

醫生開藥期望病人不取？ 林志釉：難以理解

病人政策連線主席林志釉在出席電視節目時指，對於病人完成診症後，未有領取處方藥物一事，政府解釋原因是因為醫療收費改革後，病人會重新審視用藥習慣，亦有病人不想浪費藥物。他認為，有關說法沒有經深入調查，且有點「涼薄」，猶如「一個人無錢食飯，你個解說就話，佢想減肥」，直斥醫管局這種大型機構，不應在沒有調查下發表有關評論。他又直言不理解，醫生開藥單，但期望病人不取藥的做法。