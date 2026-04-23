公院3%藥單未取 林哲玄不排除因加價 惟有病人寧花千元買補充品
撰文：吳美松
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公立醫院收費改革後首兩個月，約有2.6萬張藥單最終沒有取藥，並有病人因收費增加而不覆診、不取藥。醫療衞生界立法會議員林哲玄今日（23日）表示未取藥的藥單約佔3%，不排除病人擔心藥費貴是原因之一，希望政府正視問題，同時亦呼籲有經濟困難病人尋求醫務社工協助。
他又指病人不服藥的原因五花八門，例如覺得食一粒藥便足夠，亦有病人每月花幾千元買營養補充品「覺得好抵」，但卻對數百元的正規藥物斤斤計較。
立法會議員陳凱欣昨日（23日）關注公院加價首兩個月，約有2.6萬張藥單最終沒有取藥，有長者反映以前覆診花費不到200元，「而家閒閒地要6、700蚊」，亦有人選擇不複診不取藥，擔心負面影響過大。
林哲玄今日在商台節目《在晴朗的一天出發》中，表示要理解病人「點解冇攞」。他補充說2.6萬「數字唔少」，按醫管局資料計算即約3%藥單沒取藥。他說病人不服藥的原因五花八門，例如擔心副作用。
「呢隻藥醫生話食咗會腳腫」，或者「話食咗會流血，我唔食啦，我驚吖嘛」…… 「呢隻我食一粒都得，就唔使食兩粒。」點解食一粒啊？「我食咗一粒我覺得幾好啊。」
林哲玄：需了解為何有病人不取藥 社工可協助
林哲玄表示如計算百分比，「大部分病人攞足」，認為需了解為何有病人不取藥，不排除藥費是原因之一，同時亦要增強醫生、藥劑師或病人之間的溝通。他提出整個醫療改革的目標，「正正係幫助最有經濟需要嘅人」，如發現有病人因藥價貴而不取藥，可由醫務社工跟進。他又指，如社工知道原因，「好多時都幫到嘅」。
他作為一名前線外科醫生，每次手術前會向病人查問藥史，或經醫健通查閱病人的藥物紀錄，間中會有病人指資料不正確，因他們自行停藥，「呢隻藥我覺得唔使食囉」、因「會腳腫」而不吃某種藥，又或本該服兩顆的藥但「食咗一粒覺得幾好」，自行減少劑量。
病人寧買補充品 卻對藥費斤斤計較
他續指，自行減藥或停藥的病人，很多時都不會如實告知醫生，「話俾佢知佢鬧我㗎嘛」，認為彼此在溝通方面有改善空間。他又提到有病人不吃藥，但花錢購買營養補充品。
多時我哋見到有啲病人，唔少，好多病人，實際上佢哋俾好多錢去買好多 supplements（營養補充品）。藥就覺得貴，supplements（營養補充品）買幾千蚊一個月佢都覺得好抵。呢個就係錯嘅概念。
他呼籲市民生病時應服藥，「唔好將啲錢擺喺唔啱處」。
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