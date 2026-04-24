香港五年規劃｜李家超主持會議　指示部門首長同心協力編制

特區政府今日（4月24日）舉行部門首長會議，行政長官李家超向司局長、部門首長及高層官員講述國家「十五五」規劃的重要意義及就制定香港五年規劃工作的要求，並指示各政策局和部門同心協力做好有關編制工作。



行政長官李家超出席部門首長會議，指示各部門同心協力做好香港首份五年規劃的編制工作。（李家超facebook）

李家超在社交平台發文表示，他在部門首長會議中指出，十四屆全國人大四次會議通過《十五五規劃綱要》，為支持香港發展作出重要部署和明確定位，香港必須抓緊機遇，對接國家戰略，把中央賦予的新定位、新功能、新任務，轉化為推動香港經濟高質量發展和改善民生的具體成果，主動融入和服務國家發展大局。

分享四點體會 促加快北都建設、開拓新興賽道

李家超分享了制定香港五年規劃工作的幾點體會：

第一，必須有主動對接、融入和服務的精神，需仔細部署、積極銜接；

第二，要加快部署北部都會區的建設，作為在「十五五」時期對接國家發展新質生產力的重要戰略平台；

行政長官李家超出席部門首長會議，指示各部門同心協力做好香港首份五年規劃的編制工作。（李家超facebook）

第三，鞏固提升傳統中心地位，為國家深化改革、推進高水平對外開放提供強力支持；

第四，開拓新興賽道，發掘新增長點和新優勢，並與傳統中心優勢互補，產生協同效應，構成香港在「十五五」時期服務國家、聯通世界，進一步發展香港經濟、提升市民福祉的一整套功能組合。

李家超強調，編制首份香港五年規劃是一項光榮的歷史性任務，把它落實到底是整個政府對香港未來五年的集體承擔。