李家超：香港五年規劃本季公眾諮詢　維持今年內完成目標

行政長官李家超今天（21日）出席行政會議前會見傳媒，主動提到爭取香港五年規劃本季內公眾諮詢，維持年內完成規劃的目標。他續指，每個政策局已經成立編制小組，由政制局主責，各個司局長參與，會盡快研究、盡快公眾諮詢，香港五年規劃將有前瞻性，結合有為政府和高效市場，為未來制定方向。



4月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

李家超：香港五年規劃本季公眾諮詢 維持年內公布目標

李家超在會見傳媒時先主動提及上月十四屆人大通過「十五五」規劃綱要，已經多次表示特區政府會主動對接，為香港制定首個五年規劃，關係到市民和社會各界，希望共同參與，爭取本季內發佈公眾諮詢文件，維持年內完成的目標。

4月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

李家超指，五年規劃關係到未來五年香港的民生大事，包括土地房屋、交通、基建等，將帶給市民的好處包括豐富的機遇：第一，鞏固提升在國際金融等十個國際中心地位、構建大宗商品國際生態圈等；第二，讓香港獲得更多國家戰略帶來的機遇，包括一帶一路倡議、大灣區融合發展機遇，包括資金流動、個人發展空間等；

4月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

第三，進一步提升香港競爭力，五年規劃會提升市場應用，教育人才一體化發展；第四，規劃將清晰說明經濟社會發展的方向和目標，提升發展速度和效率，讓香港發展更有遠見，企業更能部署市場開拓步伐。他指，五年規劃有助香港更融入國家發展大局，讓香港享有中國和國際機遇，發揮內聯外通作用，讓市民共享更多紅利。

他續指，每個政策局已經成立編制小組，由政制局主責，各個司局長參與，會盡快研究、盡快公眾諮詢，重申年底前發表正式文件。由於是首次制定，研究工作量大。立法會要在公眾諮詢文件後一同收集公眾意見，香港五年規劃將有前瞻性、可操作性，結合有為政府和高效市場，為未來制定方向。

4月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

宏福苑執屋容許非政機構協助？李家超：如需優化都會考慮

被問及宏福苑上樓執拾安排方面，會否讓非政府機構協助災民，另外宏志閣收購安排如何。李家超表示，昨日77戶人涉264位人上樓，認為整體安排暢順，強調政府處理上樓安排，會考慮到數點元素，包括要在安全、有秩序下進行， 並要以體恤和關心市民，認為昨安排符合原則。他指，自己從報道中亦聽到市民滿意安排。他又指，現場有1000位人員協助災民。他強調政府會動態留意發展，有需要會考慮優化安排。

4月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

李家超認為首天上樓安排非常順利、有秩序，高興看到官員各司其職，充分考慮到他所提出的原則，又很高興有接受訪問的宏福苑居民認可安排。他表示，將持續檢視安排，盡力為宏福苑居民提供幫助。

至於宏褔苑7座物業收購安排，他期望8月底前可總結多少人參與收購安排，相信參與人數多，正準備法律文件，強調會尊重每戶人意願。針對宏志閣方面，他強調政府願意與宏志閣居民商討，有不少都住戶表示政府希望收購其單位，政府會先統整情況，財政司副司長會作詳細分析之後向其匯報。

4月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

油價高企會否管控？李家超：對油價變化不敢抱幻想 但較高位回落

油價方面，李家超指中東戰爭充滿不確定性，不知時間多長，政府己通過措施協助最要協助的行業，政府對「油價變化不敢抱以幻想」，政府要持續留意情況。他提到，政府早前決定援助措施是基於數項原則。其中，如某行業現有政府審批機制，應交由機制。第二，任何措施要為臨時性和有期限性，確保不會制造公共財政風險。第三，政府希望與燃油公司盡快達成協議，希望今月底推出3元補貼，5月內推出商用車隧道費半價安排。

4月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

籃球博彩煞停配合北京？李家超：預測市場涉虛幣要考慮風險

被問到籃球博彩稅煞停，這個政策轉變是否意味著制定時缺乏規劃？是否與北京打擊賭博的取向一致？李家超表示，民青局需要定期檢視，在繼續推行籃球博彩稅政策前，他們希望管控風險，他認為此舉是合適的。李家超強調，煞停政策不僅僅只是賭博的原因，還和虛擬貨幣有關，政府看到非法賭博「預測市場」交易量大量增長，與可以透過加密貨幣下注有關，故局方不應盲目推進政策。他又指，香港在賽馬方面做得好，並投入資源到社區和慈善活動。

4月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

部門首長責任制不涵蓋常秘 李家超：唔係搞個人針對

「部門首長責任制」立法建議日前出爐，賦權公務員敍用委員會調查嚴重、廣泛或重複性和涉及部門首長的問題，將規管超過60名本身是高級公務員的部門首長，但除了身兼房屋署署長的房屋局常秘，以及教育局常秘外，同樣身為公務員系統最高職級的其他常任秘書長，並不涵蓋。公務員事務局解釋管理責任在於部門首長，而常秘主要是負責輔助局長制定及推行政策，不參與前線執行工作。如果有問題發生，調查過程中發現牽涉常秘，公務員敍用委員會一樣會對他們調查。

部門首長責任制不涵蓋常秘。（楊何蓓茵FB）

李家超被問到部門首長責任制不涵蓋公務員最高級的常秘，有政界認為是制度漏洞，會否考慮寫入制度涵蓋常秘，以免有鑊卸落下屬或不知局長評核的標準？新制度涵蓋60多名高級公務員，會否清楚列出涉及職位？

4月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

李家超指，責任制是針對為市民提供服務的部門首長，一般而言公務員投入工作及專業，責任制「唔係搞個人針對」 ，而是希望部門自我求進，故一定是部門中最高級的人負責。他指，公務員首長問責制的設計，涵接政治問責及公務員問責，強調不論任何人都要對自己行為負責任，假若有人不在責任制出現問題，相信司局長都會處理。他又表明反對故意搞針對，因為搞針對是不公平，重申「所有人都在調查網內」，同時任何事必須有開啟點，而是次的開啟點為部門首長責任制。

4月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（林彥迅攝）

為反修例被捕者設「洗底計劃」？李家超：因時制宜推行免檢控計劃

另外，保安局推出「特別項目」計劃，聯絡被捕但未被檢控的年輕人，透過參加正向活動，令他們有不被檢控的機會，歌手張敬軒擔任保安局「正向引導」項目導師，成為社會熱烈討論的事件。由拒絕劃線不檢控反修例未被起訴的個案，到今天參加保安局計劃可以不檢控，是否象徵推動社會復和？政界建議設立新洗底計劃針對反修例已服刑的人，會否考慮？

反修例運動約7000名被捕者未被起訴。（梁鵬威攝）

李家超指，2019年有人希望推動港版顏色革命，形容當時有青年被誤導，政府一直支持給犯錯人改過自新的機會。他稱，針對2019年犯錯的青年，如果真心悔改，政府希望給他們有改過自新機會，保安局過去兩年推出特別項目，局方會按實際情況，因時制而地穩妥推動項目。