香港五年規劃聚焦六範疇　培育新產業加快北都　關注就業醫療共融

為配合國家「十五五」規劃，香港將制定自身的五年規劃。署理政制及內地事務局局長胡健民今日（18日）表示，該局和立法會相關小組委員會將共同推動和落實行政長官提出的意見收集機制，並就六大範疇，包括金融及貿易、土地房屋和加快發展北都方面作專題諮詢。



3月19日，署理政制及內地事務局局長胡健民出席立法會會議。（立法會直播）

香港五年規劃聚焦六範疇 培育新產業加快北都

行政長官早前提出在行政主導下，設立立法會協同研究及意見收集機制，發揮行政立法良性互動，互相配合的夥伴力量，助政府在今年內完成香港五年規劃，署理政制及內地事務局局長胡健民表示，機制會由該局及立法會相關小組委員會共同推動和落實，重點工作為收集意見，並進行研究和分析，政府初步定出六大專題範疇作諮詢。

3月19日，署理政制及內地事務局局長胡健民出席立法會會議。（立法會直播）

第一，圍繞金融及貿易等議題，討論如何鞏固以及提升香港作國際金融中心及商貿樞紐的角色；第二，在創新科技和產業升級，思考如何發展新質生產力，培育新興產業，打造高端人才集聚高地；第三，在土地房屋和加快發展北都方面，研究如何優化空間布局，拓展發展空間；第四，在區域合作層面，探討如何更好融入粵港澳大灣區，參與高質量共建一帶一路，以及深化國際交往合作；第五，在民生及社會發展方面，聚焦就業、醫療關愛共融；第六，文化體育旅遊和綠色生活方面，研究如何發揮中外交流平台作用，同時推動綠色轉型，以及可持續發展。

胡健民指，政府會聯同立法會議員就特定專題舉行諮詢會議，邀請相關政策範疇的界別人士，以及持分者參加，並提供意見。

立法會議員陳振英。（直播截圖）

通過配合國家擴大對外開放議員議案 陳振英倡推國債期貨

「十五五規劃」規劃表明，國家要持續擴大高水平對外開放。立法會今日通過「更好配合國家擴大高水平對外開放發展策略」無立法效力的議員議案。

會上，身兼港區全國人大代表的金融界議員陳振英表示，香港擁全球最大離岸人民幣資金池，提供多元化產品和服務，應在人民幣國際化中，發揮更大作用。他指，如要進一步刺激市場交投，需建立更穩定的離岸人民幣債券發行計劃，除增加現有短、中、長債券發行數量，亦應吸引不同類別的發行人，如內地大型企業，甚至東盟等一帶一路國家的央行和企業，建立透明可靠的收益率曲線。同時盡快推出國債期貨，增強人民幣產品對國際投資者的吸引力。

自由黨邵家輝。（廖雁雄攝）

邵家輝倡提升灣區標準化體系

身兼港區全國政協的自由黨議員邵家輝指，國家在眾多領域，具領先的優質產品和服務，如要成功「出海」關鍵在標準對接與認同，只有讓中國標準，與國際規則有效銜接，可為香港和國家產品開闊更大市場。他續稱，在一國兩制下香港有普通法優勢，熟悉國際規則與標準體系，與國際經貿規則全面涵接，且香港亦是具公信力的國際檢測中心，建議在現有基礎上擴大灣區標準，按照一次檢測多重認證模式，推動灣區標準化體系升級，並向海外推廣爭取成國際標準。

姚銘。（廖雁雄攝）

姚銘：加強與大灣區的交通連接 如跨境鐵路及改善口岸

民建聯新界北議員姚銘表示，發展貿易進出口，為國家擴大高水平對外開放發展策略的重要體現，「十五五」規劃提到促進港口、機場和軌道交通協同發展，深化粵港澳合作，推動重點領域突破。他認為，北都作為前沿載體，應強化與大灣區的交通連接，例如推進跨境鐵路及改善口岸，進一步釋放發展潛力，香港作為國際金融與貿易樞紐，可充分利用機場三跑道系統，加強與北京、上海及大灣區機場協同，擴大貨運容量，吸引跨境電商及高端製造業物流需求，推動進出口增長。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓。圖為鄧飛。（夏家朗攝）

教育界議員鄧飛指，香港教育具中西融合基因，對國家對外開放需求高度契合，香港文憑試課程可歡迎本地、內地，以至海外學生參加。他又表示現時香港學校已與不少內地學校，建立姊妹學校交流計劃，認為可將有關安排延伸至海外，以為國家擴大對外開放提供橋樑作用，亦可提升香港的國際影響力。