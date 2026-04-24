立法會對接十五五小組首開會 吳秋北冀5月底前完成初步諮詢工作
撰文：林彥汛
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香港即將制定首份五年規劃，政府與立法會已成立協同機制，就多項發展專題進行研究。立法會香港主動對接國家「十五五」規劃工作小組委員會今日（24日）舉行首次會議。小組委員會主席吳秋北表示，委員會已設立分工機制和制定工作時間表，委員會將聯同全體議員分工合作，支持和監督政府制定科學、民主、切合實際的五年規劃，目標在在5月底前完成初步諮詢工作。
他強調，委員會將一直協助政府進行諮詢工作，直至年底首份五年規劃出台。
委員會已設立分工機制、工作時間表
吳秋北表示，委員會今日舉行首次會議，將會以務實、守正創新的思維去進行工作，期望可發揚全民參與，多聽取各方業界意見。他又指，委員會已設立分工機制，以及制定工作時間表，將聯同全體議員分工合作，充分發揮聽取民意，匯集民智的職能，會以服務市民的初心，去服務大局和國家所需，並支持和監督政府制定科學、民主、切合實際的5年規劃。
問及委員會目標在何時完成工作，吳秋北指，政府正爭取在本季內，發表香港五年規劃的諮詢文件，委員會在政府發表諮詢文件前，加緊時間推進工作，目標在5月底前完成初步諮詢工作。
不過他強調，委員會將一直協助政府進行諮詢工作，直至年底首份五年規劃出台。
全體議員分六大範疇 吳秋北：相信不影響日常工作
他續指，20眠委員已分成6大範疇，包括土地房屋、區域發展等參與工作，而全體議員會亦已就各參關心範疇報名，委員會將和其他議員一同推進制定五年計劃工作。
至於協助制定五年工作，會否加重議員負擔，吳秋北稱，感覺議員積極參與，以現時的分工安排，相信不會影響議員日常工作。
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