宏志閣或納政府收購方案　議員籲制定預案應對反收購業戶

沒被宏福苑大火波及的宏志閣收購方案有新進展，最遲6月30日要有不少於75%的業主簽署接受收購建議的信件，多個建制政黨隨後表示歡迎安排，形容正面回應大部份宏志閣業主訴求，又認為當局要求業主達高達共識後才收購，可避免因零星收購而衍生更複雜的社區問題。



鄧家彪（林彥汛攝）

鄧家彪歡迎政府收購方案 正面回應業主訴求

工聯會議員鄧家彪指，歡迎政府提供收購方案，形容正面回應大部份宏志閣業主的訴求，下一步要交由居民團結簽好意向書；至於假若最終少於75%居民願意接受收購，應當如何處理，他表示目前距離回覆限期尚有兩個月，相信政府今日公布更多資料後，情況會有變化。

被問及如果以同一收購方法，收購兩座受災程度不同的樓宇，會否不公平。鄧家彪指，宏志閣居民希望一視同仁，沒有希望特殊處理，冀事件能以清晰、簡單、劃一的方法處理避免爭拗。

九龍西立法會議員梁文廣（鄭子峰攝）

梁文廣籲制定預案 應對不同意收購的少數業戶

另一議員梁文廣則表示，政府將宏志閣一併納入收購計劃，確實具有實際需要與必要性，又稱若政府在期限前已獲得75%居民同意，應盡快啟動收購業權工作，讓宏志閣居民與其他受災居民一併作整體安置安排。

他又呼籲，當局要針對最終不同意收購的少數業戶，預先擬定應對方案，以處理不同結果可能帶來的影響。

立法會議員、G19召集人霍啟剛（夏家朗攝）

霍啟剛支持方案：倘單獨保留或影響拆卸及重建

立法會G19召集人霍啟剛同樣認為，宏志閣收購方案，回應了大部分受災業主的訴求，屬務實與關愛兼備。他又認為，雖然宏志閣未有被大火波及，但如果勉強單獨保留，往後的維修、管理問題及費用將非常複雜繁多，亦可能會影響其餘7幢受災樓宇的拆卸及重建作其他公共設施的計劃，故支持政府方案。

民建聯。（民建聯）

民建聯：方案體現「情、理、法兼備」

民建聯認為，政府充份考慮業主對復修所面對的各種憂慮，包括居民遷回無期、須另聘承建商及管理公司、承擔高昂維修及管理費，甚至火災後心理陰影，以至物業價值減損與買賣困難等，從善如流，迅速回應居民呼聲，將宏志閣納入收購方案，體現了「情、理、法兼備」的施政原則。

民建聯又指，政府秉持原則，在宏志閣業主展現高度共識後，積極落實延伸收購安排，不僅能夠統一處理屋苑日後的公共空間及大廈公契等管理難題，避免因零星收購而衍生更複雜的社區問題，更有助整個宏福苑社區的重建工作，達致長遠穩定。

大埔區議員羅曉楓。（羅曉楓Facebook）

經民聯羅曉楓期望盡快推行趕及揀樓

宏福苑所屬的經民聯大埔南區議員羅曉楓表示，早前政府公布宏福苑受火災波及的七座大廈回購方案時，在地區收到不少宏志閣居民反映，希望有機會讓政府一併回購他們的單位，當時已佔過半數業戶，「因除咗原有生活環境已經面目全非之外，日夜對住七座已經燒焦嘅大廈，以及日後面對拆樓嘅問題」，有居民極度憂慮如果只剩下單幢樓宏志閣未被收購，他們將面對屋苑管理問題。羅曉楓期望政府相關細節工作可以盡快推行，以便趕及六月底之前，與其餘七座一樣可以揀樓。