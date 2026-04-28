宏志閣未受大火波及　收購價與七廈劃一　政府稱用公帑情理法兼備

政府今日公布宏福苑未受大火波及的宏志閣長遠安置方排，財政司副司長黃偉綸指，宏志閣的收購價格，劃一與其它7座大廈相同。被問到宏志閣未有受大火波及，同一收購價是合理，用公帑支持是否合適，黃偉綸稱，方案目的是協助居民長遠住宿，所以宏志閣與其他7座業主基本上沒有大分別，而使用公帑，是反映政府「情、理、法兼備，以情為先」，而且援助基金已「出唔到再多啲」，亦沒有新捐款，因此用公帑合適。



政府早前公布宏福苑長遠安置方案，惟未有涵蓋沒受大火波及的宏志閣，財政司副司長黃偉綸等今日（28日）公布有關安排。（林彥汛攝）

黃偉綸表示，政府在收購宏志閣時，將採用宏福苑A至G座單位收購業權方案同一價格，即以實用面積計算，未補價單位收購價每平方呎 8,000元，已補價單位收購價每平方呎10,500元；若宏志閣業主接受政府收購業權方案，同意出售業權，須於6月30日或之前，簽署「接受收購建議信件」。

被問到宏志閣沒受大火沒及，用同一收購價是否合理，黃偉綸指，按政府底層邏輯，長遠安置方案目的是協助居民長遠住宿安排，因此宏志閣與其他7座業主基本上沒大分別。至於使用公帑收購是否合適，他表示反映政府立場是「情、理、法兼備，以情為先重」。

大埔宏福苑五級火災後接近三個月，沒有受到大火波及的宏志閣，棚架已拆除，可見單位大致完好，部份玻璃窗上留有維修時保護玻璃窗的發泡膠。（資料圖片/夏家朗攝）

用公帑收購反映政府以情為先 援助基金無新捐款

他續指，即使宏志閣沒直接受大火波及，但業主仍有憂慮，亦不願回去住。他強調早前亦已表示如收集到一定業主同意，會開放收購方案，而當時在立法會上討論時，「我覺得立法會議員都係覺得合適」。如6月30日收集足夠同意書，會即時向立法會申請撥款。

黃偉綸補充指，收購宏福苑A至G座7座大廈所要的總金額約為68億元，其中相關援助基金可補助約28億元，其餘40億元由政府支付。而現時可見援助基金已「出唔到再多啲」，同時隨火災已發生一段時間後，援助基金「已經冇新嘅捐款」，因此用公帑是合適的。

宏昌閣（左）、宏盛閣（中）及宏志閣（右）。（資料圖片/香港01記者攝）

根據政府今日公布的宏志閣收購方案，在6月30日或之前，如果有4份之3業主，即75%或以上簽署「接受收購建議信件」，宏志閣將納入政府長遠居住安置方案。若未達門檻，政府有權不繼續方案。

接受政府收購的宏志閣業主，會獲安排在10月15日或之前簽署《買賣協議》。協議會加入附帶條款，若最終少於4份之3宏志閣業主簽署《買賣協議》，政府有權選擇不繼續進行有關收購。此外，若個別業主因為特殊原因，如釐清業權或處理遺產等，未能在限期內簽署「接受收購建議信件」或《買賣協議》，政府或會作個別彈性處理。