宏福苑｜宏志閣5.13起可再上樓執拾　安排與其餘7座相若　限3小時

政府今日（28日）公布在大埔宏福苑大火中，八座中唯一無被波及的宏志閣收購方案，以及居民再上樓執拾安排。執拾安排與其他七座大廈相若，居民將獲安排於5月13日至17日上樓，每戶最多可有四人上樓，最多可逗留單位三小時。



就早前有其他七座居民期望再次上樓，政務司副司長卓永興重申當局會作安排，將於5月4日他們完成上樓後儘快公布。



政務司副司長卓永興指，宏志閣居民將可在5月13日至17日五天時間，分批再次上樓執拾。（林彥汛攝）

宏志閣居民將可在5月13日至17日五天時間，分批再次上樓執拾。（政府新聞處文件截圖）

政務司副司長卓永興指，宏志閣居民將可在5月13日至17日五天時間，分批再次上樓執拾，由低層開始。首日會（5月13日）開放七個樓層，之後四天每日開放六個樓層。上午會開放1、3、5、7號單位，下午開放2、4、6、8號單位。

卓永興又指，宏志閣的上樓安排與A至G座的做法大致相若。上午的開放時段為9時至下午1時，下午時段為2時30分至6時30分。每個單位可讓四名居民一同進入，居民可於單位內逗留三小時。宏志閣居民上落是有升降機可用，期間可以多次上落。

「一戶一社工」會協助住戶預先登記上樓人士的資料，並會將《上樓須知》發給住戶。上樓當天，預先登記了上樓的人士，會先到廣福社區會堂登記，途中經過屋苑露天範圍需戴上安全帽，直至進入宏志閣。

被問有居民表示三個小時不夠收拾，為何宏志閣仍有一樣的安排，卓永興表示，是要保持一致性，「如果唔係又會變咗，譬如A至G座會覺得，『點解佢（宏志閣居民）可以長啲，我就得三個鐘』」。他又指，若上樓時間更長，便要安排更多上樓日數，較後時間上樓的居民便要等更長時間。

就早前有其他七座居民期望再次上樓，政務司副司長卓永興稱，「係會有第二次上樓」，指當局將於5月4日他們完成上樓後儘快公布。