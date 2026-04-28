宏志閣｜業主需簽買賣協議　如少於75%業主同意　政府有權不收購

政府早前公布宏福苑長遠安置方案，惟未有涵蓋沒受大火波及的宏志閣，財政司副司長黃偉綸等今日（28日）公布有關安排。黃偉綸指，如在6月30日或之前，有四分之三，即75%宏志閣業主表示願意出售業權，政府將會正式開放收購方案。



黃偉綸又指，政府與宏志閣業主簽署《買賣協議》時，會加入附帶條款，若最終少於四分之三（75%）宏志閣業主簽署《買賣協議》，則政府有權選擇不繼續進行有關收購。



政府早前公布宏福苑長遠安置方案，惟未有涵蓋沒受大火波及的宏志閣，財政司副司長黃偉綸（中）等今日（28日）公布有關安排。（林彥汛攝）

黃偉綸表示，宏志閣雖然未被大火損毁，但不少業主憂慮日後須耗時處理種種充滿不確定性的問題，包括難以估計何時可以遷回宏志閣居住，以及處理地契及大廈公契的修訂，亦可能要另行聘用承建商及管理公司，並承擔高昂的維修費及可能大幅上升的管理費等。

他又指，不少業主亦表示火災後存有心理陰影，不想搬回原來的住所居住；亦有業主擔心宏志閣物業價值會有所減損、買賣手續會面對不少難以克服的困難等。黃偉綸又提到，宏志閣修葺工程複雜程度超乎預期，大廈約3份之2外牆尚未鋪砌紙皮石，加上要開關緊急車輛通道，以及重修消防系統和中央石油氣、水電等設施。今年內完成所有工程、法律及採購程序，以及相關保險安排的機會極微。

大埔宏福苑五級火災後接近三個月，沒有受到大火波及的宏志閣，棚架已拆除，可見單位大致完好，部份玻璃窗上留有維修時保護玻璃窗的發泡膠。（資料圖片/夏家朗攝）

政府認為在處理宏志閣後續安排時，須考慮宏志閣本身未被大火損毀，與其他七座的情況不同；政府必須尊重私有產權，但如果宏志閣的業主能達成高度共識，希望長遠居住安排方案亦能開放予宏志閣，政府會回應居民訴求，合理介入。

政府亦一直強調在有關宏福苑長遠居住安排的處理上要情、理、法兼備，並以情為先。黃偉綸指這處理方針同樣適用於宏志閣；早前提到要提供多元選項，讓居民「有得揀」，以及除了跨區選項之外，要能夠提供大埔原區的長遠居住安排選項，這些原則亦同樣適用。

宏昌閣（左）、宏盛閣（中）及宏志閣（右）。（資料圖片/香港01記者攝）

黃偉綸又表示，若政府只能零星收回小部分單位，以致未能對宏志閣的未來掌握一定的話語權，宏志閣業主需要面對的各種複雜問題，包括地契、大廈公契及公共空間等問題，仍然不會獲得妥善解決；政府須仔細衡量各方面因素，包括公共資源的運用、實際操作和方案的可行性等。

基於以上原則及審慎平衡各項因素後，黃偉綸稱政府在收購宏志閣時，將採用宏福苑A至G座單位收購業權方案同一價格，即以實用面積計算，未補價單位收購價每平方呎 8,000元，已補價單位收購價每平方呎10,500元；若宏志閣業主接受政府收購業權方案，同意出售業權，須簽署「接受收購建議信件」，正式確認接受政府收購的意向。

宏志閣業主在6月30日或之前，如果有4份之3，即75%或以上宏志閣業主簽署「接受收購建議信件」，正式確認其向政府出售業權的意向，政府提出的長遠方案便會正式開放予宏志閣。反之，長遠方案將不會涵蓋宏志閣；長遠方案相關安排會與之前適用於A至G座的方案內容基本一致。

2025年12月3日，宏志閣大廈外牆仍保留大幅棚架綠色保護網。（居民提供）

在6月30日或之前簽署「接受收購建議信件」的宏志閣業主，可以第一批優先在「特設銷售計劃」選樓；未在6月30日或之前簽署「接受收購建議信件」，但之後決定出售業權的宏志閣業主，須在8月31日或之前簽署「接受收購建議信件」。

黃偉綸續說，接受政府收購的宏志閣業主，會獲安排在10月15日或之前簽署《買賣協議》。協議會加入附帶條款，黃偉綸強調，若最終少於4份之3（75%）宏志閣業主簽署《買賣協議》，政府有權選擇不繼續進行有關收購。此外，若個別業主因為特殊原因，如釐清業權或處理遺產等，未能在限期內簽署「接受收購建議信件」或《買賣協議》，政府或會作個別彈性處理。

黃偉綸最後指，政府2026/27年度《財政預算案》已預留40億元收購宏福苑7座大廈，宏志閣共有248個單位，估計總收購成本大約10億元，政府會適時向立法會財務委員會申請額外撥款。