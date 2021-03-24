復必泰疫苗暫停︱曾蔭權接種問題批次　林瑞華：打完都拎唔返出嚟

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-24 16:16

港府今日（3月24日）公布暫停復星／BioNTech「復必泰」新冠疫苗接種，廠方稱涉及藥瓶封蓋有關的包裝瑕疵（有效期至2021年6月批次，批號為210102）。據衞生署署長陳漢儀指出，該批疫苗藥瓶樽蓋曾出現「歪了」、「鬆開」、「污糟」等情況14次；亦曾8次出現裂痕，及有22次在稀釋時因壓力太大，瓶內的液體外流。 於政府公布暫停前，有多位名人包括前特首曾蔭權、法律學者張達明、香港中小企食店聯盟召集人林瑞華等，較早前都已接種問題批次。林瑞華向《香港01》記者表示，現時擔心安全已作用不大，因為「打咗入去都拎唔返出嚟」，促政府盡快交代細節。

張達明關注疫苗有效性

曾蔭權本月8日接種疫苗，根據政府新聞處發放的圖片，清晰可見其針卡上顯示的批次，為210102，據張達明、林瑞華於社交網站展示的照片，他們也是接種相關批次。另外，有媒體亦指終審法院非常任法官包致金都是接種210102批次疫苗。

林瑞華回覆查詢指，現階段才擔心已沒什麼意義，「擔心嚟都冇用，因為都打咗入去，都拎唔返出嚟」。他慨嘆，疫苗對防疫工作相當重要，但現時兩種在港使用的疫苗，都分別出現一些令人質疑的事件，即是要市民在「屎味嘅朱古力，同朱古力味嘅屎」之間選擇，林促請政府交代更多有關批次的細節。

張達明指出，暫時不擔心安全問題，「都打咗兩個禮拜，到今日都冇事，應該都唔會有咩問題」。不過他關注上述包裝上的問題，會否影響疫苗的有效性，留待專家調查後公布。