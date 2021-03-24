復星復必泰暫停｜15萬人已接種第一劑　何栢良︰最遲42日打第二劑

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-24 15:37

【復星／BioNTech復必泰疫苗暫停接種】政府宣布，收到復星實業通知，注意到批號為210102的復必泰疫苗（BioNTech）藥瓶封蓋出現包裝瑕疵，當局會在藥廠調查期間，即時暫停接種，澳門政府亦已剎停種復必泰。 本港截至昨晚（23日），已有約150,200人接種第一劑復必泰疫苗。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，按現有資料事故為包裝瑕疵，而非藥物品質或安全問題，相信不會對已接種復必泰疫苗的人士，構成任何影響。另外，按外國臨床數據，在接種第一劑復必泰後，最遲要在第6周即42天完成接種第二劑。

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何栢良表示，根據外國臨床數據，接種首劑復必泰疫苗後的成效達九成，一般建議最快在3周後接種第二劑疫苗，但特殊情況下可延至6周時間，即42天，不會影響成效。港府與藥廠的協議，疫苗是分不同批次抵港，他估計，當局短期內可重新安排市民接種有關疫苗。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

何栢良認為，現有資料指事故為包裝瑕疵，本港接種中心事前經政府審批，通過多項檢查，相信事件不會對已接種復必泰疫苗的人士，構成任何影響，若調查有關批次後，證明疫苗安全及無潛在風險，可以繼續使用。他呼籲市民留意事件本質，勿隨意相信不準確或錯誤資訊。

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