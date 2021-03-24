復必泰｜復星BioNTech疫苗有藥瓶現裂痕、鬆脫　已打15萬劑

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-24 17:23

德國BioNTech／復星其中一個批次的「復必泰疫苗」藥瓶封蓋包裝出現瑕疵，港府今早（24日）緊急叫停接種。政府在下午交代更多詳情，衞生署署長陳漢儀指出，該批疫苗藥瓶樽蓋曾出現「歪了」、「鬆脫」、「污跡」等情況14次；亦曾8次出現裂痕；及有22次在稀釋時因壓力太大，瓶內的液體外流。 涉事批次的疫苗有58萬劑，當中15萬劑已為市民接種，公務員事務局局長聶德權稱，在事件調查未完成前，不會繼續接種計劃，部份市民或需延遲其第二針的接種日期。

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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陳漢儀稱，疫苗接種中心的醫護人員早前發現到藥瓶有問題，一直有向政府通報，包括藥瓶樽蓋曾出現「歪了」、「鬆脫」、「有污跡、痕跡」等情況14次；亦曾8次出現裂痕；及有22次在稀釋時因壓力太大，瓶內的液體噴灑出來，「可能裏面個樽壓力大，所以稀釋咗個液體有啲外流情況」。政府向復星醫療報告這些事件，要求與藥廠跟進，而BioNTech今早通報港府，稱見不到有安全問題，但為謹慎起見，建議先停用有關批次，藥廠會調查事件。

不過，她強調，早前接種中心的醫護人員發現這些瑕疵時，已經丟棄該些藥瓶，無為市民接種到這些有問題的疫苗。

她又指，根據現行機制，如使用者發現疫苗有異常，就會向衞生署報告，政府會要求生產商或代理商跟進，強調一直有監察相關的情況。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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陳漢儀續指，本港在2月28日收到第一批復必泰疫苗，批號是「210102」，有58.5萬劑；在3月7日收到第二批疫苗，批號是「210104」，有78.5萬劑。截至昨天，香港有15萬人接種了第一劑的復必泰疫苗，全部都是接種「210102」批次，亦即是現時有問題的疫苗。「210104」批次存放於倉庫，未開始使用。

衞生署︰若疫苗不能使用 會要求藥廠盡快另送新一批來港

她稱，復星指會盡快調查事件，包括在德國廠房調查，及檢視疫苗在香港的物流安排、冷凍鏈，有報告後會盡快公布，但未知需時多久。政府會要求藥廠盡快完成調查，如未能在本周六前公布結果，會了解「210104」批次的疫苗能否使用，如不可使用「210104」批次，則會要求藥廠盡快運送下一批疫苗來港。

聶德權補充，今次事件是在衞生署藥物使用監察機制下發現，強調是港方反映問題予藥廠，而現時無見到疫苗有安全風險，只是為謹慎起見，才停用疫苗。