全體立法會議員7月訪京參加國家事務研修考察　各大政團紛表支持

立法會全體議員將於7月19日至25日期間訪京，屬回歸後首次。立法會內務委員會今日（22日）討論相關行程，多個政團表示支持，指對香港正制定的首個五年規劃，和如何對接國家發展有很大幫助，又稱活動有利於整體議員的履職水平或能力提升。



陳振英：考察讓議員更掌握中央的治國理念

內委會今日討論訪京相關事宜。會上，內會主席陳振英表示，研修考察活動的目的是讓議員更好地掌握中央的治國理念和發展策略，並了解國家五年規劃制定多個重要領域的最新發展情況和當前國際地緣政治格局。

陳振英又相信，透過走訪不同機構及企業實地調研，議員可借鑒經驗加強推動香港經濟高質量發展，更有效主動對接國家「十五五」規劃，更好地融入及服務國家發展大局。

陳克勤：考察對制定五年規劃有很大幫助 吳秋北：有利提升議員履職水平

民建聯主席陳克勤指，今次研修考察對於香港正制定的首個五年規劃和如何對接國家發展有很大幫助；工聯會會長吳秋北相信，今次是一個高水平的學習及考察，有利於整體議員的履職水平或能力提升。

吳永嘉：學習團可帶來新視野 邵家輝：考察後辯論會更精彩

經民聯黨魁吳永嘉表示，期待今次考察及學習團可以為議員帶來新視野，更了解國家的情況，相信可更精準融合及服務國家發展大局；自由黨主席邵家輝相信，全體議員到北京學習的行程完結返回立法會後，辯論會更精彩，又說會特別留意有關地緣政治的環節。C15+召集人陳紹雄指，立法會正協同特區攻府研究收集意見，及制定首份香港五年規劃，認為考察可讓立法會在制定五年規劃方面有所參考。

走訪港澳辦及企業 考察航天、AI發展

根據初步安排，研修考察行程包括拜訪中央港澳辦等重要機關；參與多個專題講座並與專家交流，內容涵蓋國家指導思想、國家五年規劃制定、國際地緣政治格局、國家安全、數字中國建設等。議員亦會走訪不同機關及企業，實地考察多個新質生產力產業的最新發展，包括航天航空、信息技術應用、傳統工業綠色轉型、新能源交通、人工智能等。

今次訪京考察，每名議員開支15600元。若以90名議員計算，預料開支約140.4萬元，當中包括來回香港及北京機票每人3,700元，已包括稅項及附加費。少於4小時的短途航程，所有參與研修考察團的人士會獲安排乘坐經濟客位；住宿、膳食、當地交通及其他雜項開支每人11,000元；旅遊保險每人200元；應急費用每人700元。