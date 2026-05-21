90名立法會議員訪京料開支140萬元　全部人限坐經濟艙來往北京

立法會議員首次全體訪京一周，今年7月19日至25日成行。今天（21日）初步預算每名議員開支約15,600元，視乎參與人數、交通費用、膳宿價格、活動行程等可能有增減。所有人會獲安排乘坐經濟客位，來往香港至北京機票每人開支3,700元。



2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

議員訪京期間，將會拜訪中央港澳辦等機關，與專家交流國家指導思想、國家五年規劃、國際地緣政治格局、國家安全、數字中國建設等。一行人亦會考察多個新質生產力產業的最新發展，包括航天航空、信息技術應用、傳統工業綠色轉型、新能源交通、人工智能等。

根據文件介紹，是次活動旨在讓議員更好掌握中央的治國理念和發展戰略，並更了解國家五年規劃制定、多個重要領域的最新發展和當前國際地緣政治格局。再者，透過走訪不同機關和企業、實地調研，議員可借鑒經驗，加強推動香港經濟高質量發展，更有效主動對接國家「十五五」規劃，更好融入並服務國家發展大局。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

今次訪京考察，每名議員開支15600元。若以90名議員計算，預料開支約140.4萬元，當中包括來回香港及北京機票每人3,700元，已包括稅項及附加費。少於4小時的短途航程，所有參與研修考察團的人士會獲安排乘坐經濟客位；住宿、膳食、當地交通及其他雜項開支每人11,000元；旅遊保險每人200元；應急費用每人700元。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

根據《內務守則》，議員在香港以外地方訪問的開支，可記入議員的職務訪問帳目。根據立法會行政管理委員會規定，每名議員55,000元供4年任期內使用。如任期內的開支超出核准撥款，差額須由議員自行支付。然而，如職務訪問帳目在任期終結時尚未用完，將用以發還給開支超出個人所得撥款額的議員，具體數額會按比例計算。