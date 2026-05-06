立法會全體議員擬7月訪京　李慧琼帶隊學國情｜政圈風聲

在「愛國者治港」下，通曉國情對一眾代議士來說可謂「必修科」。據了解，身兼全國人大常委的立法會主席李慧琼，擬在立法會7月休會期間率領全體議員上京，參加一連七日的國家事務研修班，冀助議員更好配合政府對接國家「十五五規劃」，並鼓勵議員提升自我。



所謂活到老學到老，代議士有機會更好地了解國情本是美事，但代議士對此次「補課」各有不同看法。



圖為立法會主席李慧琼。（夏家朗攝）

暫定7月19至25日訪京 全體議員必須出席

立法會一向在7月左右休會，讓一眾代議士「唞唞暑」，不少人利用這段時間處理地區及業界事務。不過據聞今年的暑假需要稍作延遲，李慧琼近日向全體議員發訊息，指為協助政府更好對接國家「十五五規劃」，以及鼓勵議員提升自我，初步擬在7月19至25日，安排全體議員及立法會秘書處高層，到北京參加國家事務研修班。有關活動暫時安排在7月19至25日。除非有特殊原因，否則必須全程參與。

據悉，研修班行程尚未有最終定案，不過很大機會為立法會內部活動，未必會邀請官員出席。倘若成行，將是本屆立法會首次安排全體議員出訪；對上一次立法會大規模出訪，則要數到2023年，行政長官李家超與時任立法會主席梁君彥率團訪問大灣區4日，當時就有83名議員出席。

「雙職」代議士憂學習班會老調重彈

今屆議事堂內聚集了27位身兼全國人大或政協的代議士，另有不少議員亦屬於省市政協，理應對國情不感陌生，甚至可能是「高材生」。有身兼全國人大政協的代議士指，過去人大、政協都需要上學習班，主要學習國家領導人的思想、國家安全等，估計是次研修班與內容相若，未必有太多新資訊，認為若重覆聽類似內容，對一眾身兼兩職的代議士可能意義不大。

該代議士續稱，現時立法會工作量大增，暑假休會期間是議員較容易抽出時間落區深耕、會見業界的「黃金檔期」。如果被大量事務或研修班塞滿時間，擔心議員分身乏術下，難以發揮好「上情下達、下情上報」的本職。

不過平情而論，該代議士指，對部分鮮有機會系統性學習國情的議員而言，研修班確實有其作用，特別是由內地人員親自剖析國家面對的挑戰及外交形勢，講解起來無疑更為「到肉」。他建議，可安排身兼兩職的議員參與其他活動，或豁免不用出席。

有代議士認為學習富意義 有助開闊眼界

另有代議士認為，休會期間到內地參加研修班為好事。畢竟日常議會工作繁忙，議員都甚少有機會外出見識，難得有機會隨大主席訪京，可開闊眼界，又有機會認識內地官員，相信定必有助議會工作。該代議士又笑言「去北京啫，又唔係去黃埔軍校，無咩所謂啦」。

國家行政學院或成熱門行程？

雖然訪京行程未拍板，但有政圈中人估計，今次立法會研修班其中一個熱門行程，是到位於北京的國家行政學院學習。國家行政學院是培訓內地省部、廳局級領導幹部、優秀中青年幹部、國有重點骨幹企業負責人等等的重要渠道，2018年起與中共中央黨校一個機構兩塊牌子。

過去本港有不少官員及政界人士都曾到國家行政學院進修，例如公務員事務局長楊何蓓茵在上月底便率領逾20名常任秘書長，及部門首長到北京國家行政學院參加研修課。

3月23日，民建聯換屆後新領導層見記者，包括主席陳克勤，副主席陳勇、周浩鼎、陳學鋒、葛珮帆、陳恒鑌，秘書長葉傲冬、副秘書長張琪騰、司庫莊惠明、監委會主席李聖潑。（何夏怡攝）

民建聯暑假擬辦「退修營」

另外，據聞，立法會最大黨民建聯亦計劃趁暑假空檔，約7月底至8月期間舉行「退修營」，總結一年工作。雖然暫時尚未敲定具體地點，但估計不會太遠，廣州、深圳甚或留港舉行均是合適之選。有民記中人笑言，希望地點「近近地」，以便「慳啲錢」。