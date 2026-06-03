立法會選舉2億元聘公務員　何君堯倡義工取代　政府憂甩底影響大

去年立法會換屆選舉聘請約3萬4000名現職及全職退休公務員，擔任選舉工作人員，引起社會關注。立法會今日（3日）討論相關事宜。有議員建議，檢討對參與選舉工作的公務員，支付額外報酬的做法，又提出引入義工代替公務員，執行基本選舉工作。



政制及內地事務局長謝小華表示，聘用現職及全職退休公務員擔任選舉工作人員開支約2億3600萬元。她認為，現時機制有助招募合適人員擔任選舉工作，強調會秉持審慎理財原則，繼續檢視及優化選舉安排。她又強調票站運作有賴團隊的緊密合作，以及工作人員對流程的掌握，若有外人臨時缺席對選舉工作影響很大。



何君堯（立法會直播截圖）

何君堯問會否檢討對參與選舉工作公僕付額外報酬的做法

提出口頭質詢的選委界議員何君堯質疑當局聘用票站工作人員的開支太高。他提問，政府會否考慮檢討對參與選舉工作的公務員支付額外報酬的做法，以節省公帑。

政制及內地事務局局長謝小華出席立法會會議。（直播截圖）

絕大部選舉工作人員為現職公務員

謝小華指，選舉事務處為籌辦去年的換屆選舉，委任出約3萬4000名現職公務員，及退休公務員，出任選舉工作人員，以確保有足夠人手，處理準備及投票日的工作，相關開支約2億3600萬。她續表示，委任的選舉工作人員，當中絕大部分為現職公務員，退休公務員只佔約400人。

（梁鵬威攝）

謝小華：秉持審慎理財原則 檢視及優化選舉安排

至於會否考慮檢討對參與選舉工作的公務員支付額外報酬的做法，謝小華強調，選舉事前要有充足的準備，選管會必須安排合適的工作人員，嚴格遵守選舉法例及指引，保障選舉安排的中立性和獨立性，而公務員正是選管會可依賴的可靠有經驗選舉事務工作人員來源。

她認為，現行委任選舉工作人員機制有助招募合適及有經驗人員擔任選舉工作，政府、選管會，以及選舉事務處會以穩中求進態度，並秉持審慎理財原則，繼續檢視及優化選舉安排和資源運用，確保資源用得其所。

何君堯追問稱，政府會否考慮容許義工代替公務員執行基本選舉工作。謝小華表示，要辦好立法會選舉，不同政府部門都有責任全力支持及配合。而選舉工作人員要熟習投票及點票流程，期間要接受一系列培訓，有關培訓需要安排在上班時間進行，而為方便起見，由公務員參與會較為理想。她又強調票站運作有賴團隊的緊密合作，以及工作人員對流程的掌握，若有外人臨時缺席，對選舉工作影響很大。

文穎怡倡發放補假 代替額外報酬

選委界議員文穎怡問到，政府會否考慮向公務員發放補假，代替額外報酬，以節省公帑。謝小華指，選舉工作人員除需要在選舉當天工作，亦要騰出時間參與培訓，同時要負上一定責任，認為給予酬金有助選舉事務處招募足夠合適有經驗的公務員擔任選舉工作。

勞聯、勞工界議員周小松表示，當局動員公務員在正常工作時間以外，需要補假、補薪，絕不為過。不過他提到，雖然政府在選舉引入更多資訊科技，然而處理相關維護監察的人手，卻沒有減少。謝小華則指，去年換屆選舉人手，較上屆選舉減少了約5000人。她又稱，政府今屆選舉中推出不少措施，例如延長投票時長，使流程複雜。