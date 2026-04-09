去年立法會選舉開支逾11億元增34% 明年特首選舉預算8100萬元
撰文：潘耀昇
出版：更新：
2025年12月7日舉行的立法會換屆選舉，開支11.32億元，較上屆改制後的首場選舉增加34.6%，當中3億元是員工薪酬，宣傳用了約1.49億元。 展望今年，選委會選舉預料花費2.6億元，明年行政長官選舉料花8100萬元，同年的區議會選舉要用8300萬元。
去年立法會選舉開支逾11億元增34%
政制及內地事務局今天（9日）回覆特別財委會的議員提問時表示，11.32億元的2025年立法會選舉開支，包括員工開支佔約3億元、宣傳佔約1.49億元、其他開支佔約6.8億元，涉及票站運作、租場、印刷、交通費、郵費、租辦公室和倉庫等。
雖然11.32億元總開支較本身預留的12.8億元撥款少，但與2021年立法會換屆選舉花費8.41億元比較，2025年選舉開支增加約34.6%。
明年特首選舉預算8100萬 選委會選舉2.6億元
選委會選舉今年舉行，政制及內地事務局預留約2.6億元。至於明年行政長官選舉，則預留8100萬元，區議會選舉預留8300萬元。
2025年立法會選舉｜投訴逾3000宗較上屆多八成 逾六成涉選舉廣告曾國衞免職｜稱前列腺癌指數持續上升 立法會選舉後決定請辭立法會選舉｜曾國衞：本期望投票情況更進一步 火災造成一定影響立法會選舉｜曾國衞：香港特色民主發揮作用 廢票未宜評成因