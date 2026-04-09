去年立法會選舉開支逾11億元增34%　明年特首選舉預算8100萬元

2025年12月7日舉行的立法會換屆選舉，開支11.32億元，較上屆改制後的首場選舉增加34.6%，當中3億元是員工薪酬，宣傳用了約1.49億元。 展望今年，選委會選舉預料花費2.6億元，明年行政長官選舉料花8100萬元，同年的區議會選舉要用8300萬元。



第八屆立法會選舉，選委界投票結果率先揭曉，24名現任議員全部成功當選。（梁鵬威攝）

去年立法會選舉開支逾11億元增34%

政制及內地事務局今天（9日）回覆特別財委會的議員提問時表示，11.32億元的2025年立法會選舉開支，包括員工開支佔約3億元、宣傳佔約1.49億元、其他開支佔約6.8億元，涉及票站運作、租場、印刷、交通費、郵費、租辦公室和倉庫等。

去年立法會選舉開支逾11億元增34%。（梁鵬威攝）

雖然11.32億元總開支較本身預留的12.8億元撥款少，但與2021年立法會換屆選舉花費8.41億元比較，2025年選舉開支增加約34.6%。

2022年5月8日，第六屆行政長官選舉，李家超獲1416支持票當選，在台上揮手。（李澤彤攝）

明年特首選舉預算8100萬 選委會選舉2.6億元

選委會選舉今年舉行，政制及內地事務局預留約2.6億元。至於明年行政長官選舉，則預留8100萬元，區議會選舉預留8300萬元。