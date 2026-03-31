2025年立法會選舉｜投訴逾3000宗較上屆多八成　逾六成涉選舉廣告

選舉管理委員會今日（31日）發布去年立法會換屆選舉報告書，顯示共直接接獲3631宗投訴，較2021年第七屆立法會選舉的1939宗投訴，增加1692宗。其中2432宗、即逾六成與選舉廣告有關，475宗關乎滋擾選民。另外，報告書指今次選舉投票時間延長的兩小時，有8萬多名選民投票，建議考慮繼續推行延長投票時間安排。



2025年立法會選舉，定於12月7日投票，全港不同地區地貼有海報，鼓勵市民積極參與。（廖雁雄攝）

投訴數字較上屆增逾八成 多關乎選舉廣告

報告書顯示，去年立法會選舉直接接獲3631宗投訴，有2432宗即逾六成關乎選舉廣告，其次是使用揚聲器、電話等拉票活動滋擾選民，涉475宗；對在私樓或政府樓宇競選、投票安排的投訴，各有290宗和100宗。

翻查2021年立法會選舉報告書，當時直接投訴的數字為1939宗，換言之去年投訴總數較2021年多逾八成。

第八屆立法會選舉去年舉辦。（資料圖片／廖雁雄攝）

或繼續推行投票時間16小時的安排

去年立法會選舉一般投票站的投票時間，由上屆的14小時增加至16小時，即由早上7時30分至晚上11時30分，首尾各增加一小時。選管會在報告書中指，投票日共有87,412名選民於首尾兩小時投票，反映延長投票時間有效便利當天有其他行程計劃的選民投票，建議適時檢視實際需求及人手資源後，考慮繼續推行延長投票時間的安排。

對報告書的發表，政府發言人表示，感謝選管會確保選舉在公開、誠實、公平和安全有序的情況下順利舉行，各項優化措施提高了選舉的運作效率，令選舉更人性化，亦感謝選管會就選舉安排檢討；政府會繼續與選管會緊密合作，跟進報告書內的建議。