去年立法會選舉花費11億增三成　政府解畫：增聘科技人手提升系統

立法會特別財委會政制及內地事務環節今日（13日）開會，勞聯主席、選委界議員林振昇關注去年立法會選舉預算開支上升原因，引述數據指涉及11.32億元，較2021年選舉多三成。政制及內地事務局表示，原因包括額外招聘科技人員、擴大宣傳力度、租場面積增加等，加上史無前例地舉辦了39場選舉論壇，令總開支上升。



立法會議員林振昇。（直播截圖）

政制局：盡量確保公帑用得其所

林振昇關注為何去年立法會選舉和今年底選委界別分組選舉預算上升。他引述數據指，去年立法會選舉開支為11.32億元，比2021年多三成，當中員工開支逾三億元，比上屆多1億，選委界選舉的員工開支為1.3億，較上屆增加近四成。

政制及內地事務局局長謝小華。（直播截圖）

政制及內地事務局局長謝小華答覆，選舉的預算開支並非只在選舉時投放，之前很多鋪排和開銷，舉例要提前幾年買設備，形容林振昇所提的增加的幅度，可能只是相較「上一屆（選舉）某一年嘅分別」，而不等同於與整體開支比較。

政制及內地事務局副秘書長施金獎。（直播截圖）

政制及內地事務局副秘書長施金獎補充，所增加的去年立法會選舉增加開支主要是員工薪酬，因為需要提升選舉科技系統，額外招聘科技人手。他又指到，去年史無前例地舉辦了39場選舉論壇、擴大宣傳力度、租用場地面積增加等，皆令整體開支上升。至於今年底的選委界選舉預算開支上升，亦是由於人工、場地、宣傳方面有適當調整，會盡量確保公帑用得其所。

立法會議員陳勇。（直播截圖）

謝小華：明年預算案會提區議會選舉費用

民建聯議員陳勇則關心選舉時應用電子點票系統，明年將展開的區議會選舉中，局方會否加強投入預算，進一步提升系統效能。謝小華指，明年區議會選舉的預算開支，會在明年預算案中提及。她重申，一些選舉開支要從幾年前開始部署。