財政預算案｜公務員薪酬調整開綠燈　本屆政府任內削過萬職位

【財政預算案2026】去年政府在《財政預算案》中公布，行政、立法、司法機關一致凍薪。今年《預算案》則不再提出凍薪，指公務員薪酬調整將按既定機制進行薪酬趨勢調查，並由行政長官會同行政會議在充分考慮六大因素後決定。



《預算案》又提出，公務員編制在未來兩個財政年度，會每年分別縮減2%，本屆政府任期內將累計削減超過一萬個職位。



財政預算案｜公務員2025年凍薪後，2026年2月25日公布的新一份財政預算案，將預留款項作薪酬調整，為加薪開綠燈。圖為金鐘政府部，有不少公務員出入。（陳葦慈攝）

由行政長官會同行政會議考慮六大因素後決定薪酬調整

去年《財政預算案》宣布公務員凍薪，稱社會有強烈聲音認為公務員要減薪或凍薪，共渡時艱。凍薪決定一出，有公務員團體隨即反對，指將導致士氣受損，形容跟不上通脹變相是減薪。

新一份《財政預算案》提出，今年公務員薪酬將按既定機制進行薪酬趨勢調查，即不再宣布凍薪，並由行政長官會同行政會議在充分考慮六大因素後決定，包括香港的經濟狀況、生活費用的變動、政府的財政狀況、薪酬趨勢淨指標、職方對於薪酬調整的要求和公務員士氣。

料今年4月公務員編制減至約18.8萬個職位

此外，公務員編制在未來兩個財政年度，每年分別縮減2%，預計至2026年4月1日，公務員編制將減至約18.8萬個職位。本屆政府任期內將累計削減超過一萬個職位。

每年節省2%政府經常開支 未來兩年減省234億

陳茂波指，會繼續嚴格控制政府經營開支增長。各政策局及部門會持續檢視資源分配和工作優次，並通過整合內部資源、精簡程序及運用科技，達到更高成本效益。政府將按計劃推進「資源效率優化計劃」，在不影響綜援、公共福利金及法定開支的前提下，在2026／27及2027／28兩個年度，每年節省2%政府經常開支，即較2025／26年度分別再節省約78億及156億元的開支，合共234億元。

