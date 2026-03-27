考公務員｜新一輪綜合招聘考試明日起接受報名　一文看清報考資訊

政府新一輪綜合招聘考試明日（28日）起接受報名，有意應徵學位或專業程度公務員職位的人士須透過公務員事務局網頁的網上申請系統報考。一文看清截止及考試日期、報考資格及考試內容。



新一輪綜合招聘考試明日起接受報名。（資料圖片）

1.何時截止報名？

4月10日晚上11時59分。

2.考試何時舉行？

暫定於6月6日舉行。

3.報考資格？

須持學位學歷的公務員職位投考資格，政府已擴展至就讀大學三年級的學生，即修讀四年制學士學位課程。所有持有大學學位、符合職位所需的專業資格的人士，或將於2025/26學年，或2026/27學年畢業的大學生均可報考。

4.考試內容是甚麼？

綜合招聘考試由中文運用、英文運用及能力傾向測試三張試卷組成。申請人可選擇在是次考試應考任何一張或多張綜合招聘考試試卷。

中英測試成績可由香港中學文憑考試，或其他訂明的公開考試中英語文科獲接納的等級成績替代。應徵者須留意各公務員職位對中英語文能力均有不同要求。

能力傾向測試則沒有可替代的公開考試成績。部份學位或專業程度公務員職位，應徵者須在該測試考獲及格成績，屬其中一項必須符合的投考資格。另外，在「基本法及香港國安法測試」須取得及格成績，為所有公務員職位的入職條件。