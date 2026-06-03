李家超訪中亞｜哈薩克大學與理大及教大簽備忘錄　冀深化研究交流

行政長官李家超今日（3日）與代表團到訪哈薩克斯坦的大學，見證納扎爾巴耶夫大學今日與香港教育大學和香港理工大學簽署合作備忘錄，持續深化學術交流和研究協作。他指，香港和哈薩克斯坦未來會有更多教育合作，共同培育具備國際視野的人才，為「一帶一路」人才庫建設作出貢獻。



行政長官李家超（右六）今日到訪哈薩克斯坦阿斯塔納納扎爾巴耶夫大學，參觀校園。（政府新聞處圖片）

行政長官李家超（右六）今日到訪哈薩克斯坦阿斯塔納納扎爾巴耶夫大學，參觀校園。（政府新聞處圖片）

行政長官李家超（左）今日到訪哈薩克斯坦阿斯塔納納扎爾巴耶夫大學，與校長瓦卡爾教授（右）會面，就兩地加強高等教育合作交流意見。（政府新聞處圖片）

李家超今日上午參觀納扎爾巴耶夫大學，與校長瓦卡爾教授會面，就加強兩地高等教育合作交流意見，隨後出席納扎爾巴耶夫大學和香港高等院校簽署合作備忘錄的儀式。

他表示，香港是全球唯一擁有五所百強大學的城市，在《2025年世界人才排名》中位列亞洲第一、全球第四，正積極發展成為國際專上教育樞紐和國際高端人才集聚高地，全力建設北部都會區大學城，推廣「留學香港」品牌，並設有「一帶一路獎學金」。

行政長官李家超（左三）今日到訪哈薩克斯坦阿斯塔納納扎爾巴耶夫大學，與校長瓦卡爾教授（右四）會面，就兩地加強高等教育合作交流意見。（政府新聞處圖片）

約500名哈薩克斯坦學生在港就讀

目前約500名哈薩克斯坦學生在港就讀，成為香港最大的「一帶一路」學生群體之一，李家超歡迎更多哈薩克斯坦學生來港升學和發展事業，進一步加強兩地人文交流。

行政長官李家超（右二）今日到訪哈薩克斯坦阿斯塔納納扎爾巴耶夫大學，並出席納扎爾巴耶夫大學和香港高等院校合作備忘錄簽署儀式。（政府新聞處圖片）

李家超：夥伴協作只是開始 會有更多教育合作

李家超說，繼去年與香港科技大學簽署合作備忘錄、開辦工商管理學士（歐亞商業管理）課程後，納扎爾巴耶夫大學今日與香港教育大學和香港理工大學簽署合作備忘錄，持續深化學術交流和研究協作。

李家超表示，今日的夥伴協作只是開始，香港和哈薩克斯坦未來會有更多教育合作，共同培育具備國際視野的人才，為「一帶一路」人才庫建設作出貢獻。